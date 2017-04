Pas des oeufs de Pâques

Les Producteurs d’œufs du Canada (POC) poursuivent leur engagement envers la recherche à l’Université Laval et versent un don de plus de 900 000 $ destiné à la Chaire de recherche économique sur l’industrie des œufs.

Cette somme permettra à la Chaire de poursuivre ses travaux, qui visent la création d’un savoir universitaire de pointe en lien avec l’industrie de la production d’œufs tout en générant de l’information qui favorisera la croissance et le développement de ce secteur en constante mutation.

Crew Network

Photo courtoisie

Le Réseau des femmes en immobilier commercial (Commercial Real Estate Women Network) a tenu le 12 avril dernier une première rencontre à Québec, aux Galeries de la Capitale. Près de 70 femmes avaient répondu à l’appel, dont plusieurs de la région de Québec. Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Hélène Savard, Graph Synergie; Hélène Lemieux, GCS Développement Immobilier; Élodie Parry, GCS Développement Immobilier; Catherine-Geneviève Paquet, Brookfield; Lucie La Boissonnière, Ivanhoé Cambridge; Nathalie Desbiens, Ivanhoé Cambridge; Joanne Du-Sablon, Casot et Sara-Emmanuelle Fréchette, Groupe Germain.

Fondation Résidence Denis-Marcotte

Photo courtoisie

Éric Lessard, propriétaire du restaurant Pizzéria du boulevard à Thetford Mines, a accepté la présidence d’honneur du 29e Tournoi de golf au profit de la Fondation Résidence Denis-Marcotte, qui sera présenté le vendredi 9 juin au Club de golf et de Curling de Thetford Mines. La Fondation a pour but de soutenir le Centre d'hébergement Denis-Marcotte . Renseignements: 418-338-4556, poste 51600.

Vent de changement

Photo courtoisie

Promotions André Pageau annonce tout d’abord leur déménagement dans de nouveaux locaux spacieux et modernes situés au 6500, boulevard Pierre-Bertrand, à Québec. De plus, le regroupement se dote d’une nouvelle identité, Groupe Pageau, afin de réunir ses entités sous une même bannière. Sur la photo, Michel Lemelin et Éric Pageau, propriétaires de Groupe Pageau.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michèle Jalbert, propriétaire Institut Divas & Cie de l’arrondissement Ste-Foy à Québec... Pierre Tremblay, président du Groupe JD de Boischatel, 54 ans... Pierre-Thomas Choquette, directeur, Relations publiques Hill+Knowlton Stratégies à Québec... Jimmy Mann, avec les Nordiques de 1984 à 1986, 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 avril 2016. Doris Roberts (photo de gauche), 90 ans, actrice américaine qui a joué dans 34 films et plusieurs séries américaines... 2015. Huguette Dubois Germain (photo de droite), 88 ans, épouse de feu Victor Germain et mère de Christiane Germain, Jean-Yves Germain et Richard Germain... 2011. Rémy Poulin, 58 ans, député libéral dans Chauveau.