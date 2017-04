Radulov fait ses preuves

NEW YORK | S’il souhaite obtenir un contrat de longue durée, comme le veulent les rumeurs qui ont circulé il y a quelques semaines, Alexander Radulov s’assure de mettre des arguments en banque depuis le début de la série contre les Rangers.

L’attaquant russe est de tous les combats. Il marque, il passe, il se ­replie et il frappe.

Ses deux buts inscrits depuis le début de la série en sont de très importants. Après celui de la victoire, dans la prolongation du deuxième match, Radulov a inscrit celui qui a donné un sérieux coup dans les reins des ­Rangers, deux jours plus tard.

Deux buts marqués en dépit d’une couverture très étroite près du filet d’Henrik Lundqvist. Particulièrement sur celui de dimanche, où il a pratiquement traîné l’imposant ­Kevin Hayes.

Phillip Danault, qui était aux premières loges pour apprécier ce but, ne tarit pas d’éloges à son endroit.

«Alex est tellement fort. Il joue avec beaucoup de passion. C’est un grand leader, tant sur la glace qu’en dehors, a souligné le compagnon de trio de Radulov. Il travaille constamment. Il a une bonne attitude et une bonne énergie. Je ne suis pas certain qu’il y ait un joueur comme lui dans toutes les équipes.»

Galchenyuk répond bien

À l’instar d’Andreï Markov, Radulov a un ascendant fort sur les autres Russes et russophones de l’équipe.

La façon dont il se comporte depuis le début de cette série leur sert ­d’inspiration.

«Alexander joue vraiment du gros hockey pour nous. Nous avons besoin de lui. Il réussit des jeux incroyables. Il a marqué un immense but en prolongation lors du deuxième match et il a inscrit un but de toute beauté lors de la troisième rencontre», a décrit Alex Galchenyuk.

D’ailleurs, ce dernier s’est bien débrouillé à son retour au centre du troisième trio, après quelques ­rencontres sur la quatrième unité.

En plus de se faire complice du but de Shea Weber (en supériorité numérique), il a remporté six de ses neuf mises en jeu (67 %). Une nette amélioration par rapport à ses dernières ­expériences à cette position.