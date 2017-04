Sept hôtels accessibles par bateau

Envie de prendre une pause du quotidien, du stress et du temps gris? Booking.com a dressé une liste de complexes hôteliers accessibles uniquement par bateau; des endroits où l’on se retrouve carrément «prisonnier au paradis», dixit le site de réservation. La sainte paix garantie.

Le Soneva Jani Resort, aux Maldives

Photo courtoisie, Booking.com

Il faut compter 60 minutes en bateau («speedboat») pour accéder à cet hôtel entouré d’un lagon privé. Le domaine s’étend sur cinq îles de l’atoll Noonu et on y trouve des villas sur les rivages ou au-dessus de l’eau.

Le Rayavadee Resort, en Thaïlande

Photo courtoisie, Booking.com

Pour un séjour au pied des falaises et près du parc marin de Krabi, en Thaïlande, c’est cet hôtel qu’il vous faut. De là, précise Booking.com, on peut prendre le bateau pour visiter plusieurs des îles de l’archipel Phi Phi.

Le Blue Have Resort, sur les îles Turks-et-Caicos.

Photo courtoisie, Booking.com

Sous le soleil des Caraïbes, ce complexe est doté de hamacs, d’une plage privée et de restaurants raffinés. Selon le site de réservation, plusieurs vedettes (pensez Jay-Z, Kylie Jenner, Nicki Minaj et Brad Pitt) choisissent les îles sublimes de Turks-et-Caicos pour leurs vacances.

Le Little Palm Island Resort & Spa, en Floride

Photo courtoisie, Booking.com

Un peu plus près de nous, cet hôtel est parfait pour ceux qui veulent vraiment décrocher: les téléphones sont interdits dans les espaces communs et les chambres n’ont pas de télé. Situé sur Little Torch Key, en Floride, le complexe hôtelier est doté d’un spa, propose des cours de yoga et la location de kayak.

Le Palm Island Resort, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Photo courtoisie, Booking.com

Plages de sable blanc, plages de sable noir, eaux turquoise et sentiers en pleine nature... Selon Booking.com, cet hôtel luxueux et isolé, situé sur une île privée, s’approche beaucoup du paradis terrestre...

Los Secretos Guesthouse, au Panama

Ce complexe hôtelier permet de se retirer au milieu des singes, des iguanes, des paresseux et des grenouilles sur l’île Bastimentos, à une quinzaine de minutes de bateau de la ville Bocas del Toro. En prime, dit Booking.com, les eaux environnantes sont le terrain de jeu des dauphins.

Kiwi House, en Nouvelle-Zélande

Sur l’île Waiheke, au pays du «Seigneur des Anneaux», les visiteurs peuvent découvrir des vignobles, des plages, de jolis cafés et des galeries d’art. Ce gîte de six chambres est un camp de base paisible pour explorer les environs.