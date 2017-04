Steven Blaney souhaite que tous les autochtones paient des impôts

Dans le cadre de sa course à la chefferie du Parti conservateur, le candidat Steven Blaney propose de «briser» le modèle des réserves autochtones et que les membres des communautés qui y vivent paient, eux aussi, des impôts.

Il s’agit, selon le député de Lévis-Bellechasse, d’une nouvelle stratégie «pour établir une alliance» avec les peuples autochtones. Selon M. Blaney, l’exemption d’impôt est une «inéquité qui ne fonctionne pas».

«On doit cesser d’encourager les autochtones à rester sur leur réserve en leur donnant cet avantage fiscal. Ça confirme que ça les isole», fait-il valoir.

«Des autochtones me disent qu’ils ne veulent plus vivre sur une réserve, que ça ne fonctionne pas. Et c’est difficile pour eux, car le gouvernement ne leur donne pas la possibilité d’avoir du logement hors des réserves», poursuit le député.

Une idée « courageuse »

Il convient qu’il s’agit d’une idée «qui demande du courage», mais qu’elle est essentielle pour que les autochtones puissent contribuer pleinement et à part entière à la prospérité du pays.

Pour l’heure, le projet n’a pas été présenté aux grands chefs des communautés. Reste à voir comment la stratégie de M. Blaney sera reçue.

Transparence financière

Par ailleurs, M. Blaney souhaite rétablir la transparence financière des Premières Nations, afin d’apprécier le rendement de l’argent versé par les contribuables et de rendre publics les salaires versés aux chefs et membres des conseils de bande.

Il souhaite également moderniser la Loi sur les Indiens, afin que les autochtones puissent acheter une maison, emprunter et obtenir une hypothèque et autres prêts «comme tous les Canadiens».

Objectifs de l’équité fiscale

Briser l’isolement des communautés autochtones

Mettre en place des mécanismes de soutien à la construction du logement pour les membres de communauté voulant s’établir à l’extérieur des réserves

Développer un potentiel d’accès à la propriété et aux divers prêts

► Il n’a été possible pour Le Journal de Québec de joindre ni le grand chef de Wendake, Konrad Sioui, ni l’Alliance autochtone du Québec, pour obtenir des réactions au projet du candidat Blaney.