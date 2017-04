Touche pas à mon pot!

Il n’y a pas que le gouvernement Couillard qui appréhende la nouvelle législation fédérale sur la légalisation de la marijuana. Bien des parents se demandent comment ils vont désormais interdire à leurs jeunes de fumer du pot alors qu’on pourra dès l’an prochain en faire pousser chez soi. Comment convaincre son enfant de 14 ans que la marijuana peut avoir des effets néfastes sur le développement des cellules de son cerveau quand on assiste à la banalisation de cette herbe considérée comme thérapeutique? Les parents ont bien besoin d’aide pour nuancer les propos de l’industrie du cannabis, déjà avide de profits.

Cool, la Marie Jane

Parlez-en aux jeunes autour de vous et vous constaterez à quel point le marketing pro-pot a fait son chemin dans leur tête: «Voyons donc, du pot, y’en a déjà partout! Pis c’est moins pire que la cigarette!»

On a beau leur dire que le cannabis augmente les risques de psychose, de schizophrénie ou d’anxiété sociale, tant que cela ne leur arrive pas à eux, nos jeunes s’en fichent totalement.

Les ados ayant de toute façon répon­se à tout, ils vous diront que votre discours est dépassé, qu’à votre époque aussi, le cannabis faisait partie de ses choses qu’on essaie pour tester ses limites et faire partie du groupe. Aucun ne concédera que ses résultats scolaires sont en baisse à cause du pot. Un jeune m’a raconté que fumer un joint tous les jours l’avait aidé à obtenir son diplôme universitaire. Ouf! Aucun n’avouera être devenu accro à la cocaïne après avoir goûté au cannabis, même si de nombreuses études prouvent que c’est la drogue d’entrée vers des substances plus dures.

Craintes légitimes

Les parents ont peur que leur ado gaspille sa vie à la fumer. On les comprend. Ils craignent que leur jeune conduise avec des affaiblis par le cannabis, un problème de plus en plus fréquent, ou fasse un décrocheur de plus. Bien sûr que le risque existait avant que Justin Trudeau n’ait la bonne idée de rendre tout ça légal, mais il sera exacerbé. Il faudra user de doigté pour en parler franchement avec nos jeunes sans qu’ils lèvent les yeux au ciel.