Un choc difficile à encaisser pour Gerard Gallant

Le nouvel entraîneur-chef des Golden Knights de Las Vegas, Gerard Gallant, est heureux de s’être retrouvé un poste derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le pilote a toutefois vécu des moments difficiles en novembre lorsque les Panthers de la Floride l’ont remercié pour ses services.

«Chaque fois que tu te fais congédier, ça fait mal. J’ai trouvé ça difficile pendant deux semaines. Ça m’a beaucoup affecté, a dit Gallant au quotidien'' Sun-Sentinel''. Le support que j’ai reçu des gens à travers la ligue, de mes amis et de ma famille m’a certainement aidé. C’est comme si ce n’était pas ce qui devait arriver, mais ils ont voulu effectuer un changement et ils en avaient le droit.»

Tom Rowe a pris sa place derrière le banc, lui qui était précédemment le directeur général, mais l’équipe floridienne a été incapable de se qualifier pour les éliminatoires. Dale Tallon a d’ailleurs repris son poste de DG au terme du calendrier régulier.

«C’était décevant. J’ai encaissé le choc difficilement, a avoué Gallant. Nous avons connu du succès en Floride et je misais sur de bons jeunes joueurs. Quand tu es entraîneur pendant deux ans et demi, tu es heureux d’aller travailler tous les jours et tu apprécies chaque minute. J’étais déçu de quitter mes joueurs.»