[VIDÉO] Un « making of » du jeu Horizon Zero Dawn

Faire un jeu vidéo moderne est une tâche qui demande énormément de temps et de ressources.

Avec déjà plus de 2,6 millions de copies vendues, le jeu Horizon Zero Dawn connaît un succès monstre. Plus de 240 employés ont travaillé pendant cinq ans à Amsterdam pour construire un monde unique mettant en vedette la rouquine Aloy.

La compagnie VPRO a eu la chance de suivre Guerrilla Games vers la fin du projet pour filmer un making of. Il y a des entrevues avec les créateurs, mais également des scènes filmées dans des conférences importantes, où l’on peut voir l’impact d’un tel jeu sur la communauté de gamers.

*Activez les sous-titres