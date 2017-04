[VIDÉO] Vin Diesel en larmes dans une vidéo pour The Fate of the Furious

Le film The Fate of the Furious (Le destin des dangereux) fracasse tous les records au box-office depuis sa sortie vendredi dernier, et Vin Diesel est très reconnaissant.

Dans une vidéo Facebook publiée plus tôt aujourd’hui, l’acteur de 49 ans a exprimé sa reconnaissance aux fans.

«Je voulais vous envoyer une vidéo pour vous remercier d’avoir continué de croire en une franchise qui est fondée sur la fraternité et alimentée par l’amour», a-t-il déclaré.

C’est alors que les yeux de Diesel se sont remplis de larmes et il a dit d’une voix tremblotante d’émotion, «J’aimerais qu’il puisse le voir [le film]».

Diesel fait référence à Paul Walker, son collègue de Fast and Furious décédé en 2013 pendant le tournage de Furious 7.