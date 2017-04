GENOIS, Paul-Henri



Au CHUL, le 9 avril 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Genois, ami de coeur de dame Alfreda Paquet. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 20 avril 2017 de 19h à 21h et lede 10h à 10h45.Outre son amie de coeur, monsieur Genois laisse dans le deuil ses enfants: Réal, Danielle (Yvon Robert Morin), Paul-André (Pierre Palin), Hélène (Steve Moisan), Luc, Diane Vallée (Raymond Bolduc); ses petits-enfants: Samuel et Jennifer; ses frères et soeurs: feu Jean-Marc (Jeanne-Mance Fillion), Lise, feu Gilles (Anne-Marie Marcotte) et Suzanne (Ghislain Bertrand); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vallée; les enfants de son amie de coeur: Réjean, Céline (Pierre Martel), Martine (Daniel Verreault), Donald (Johane Soulard), Chantal (Mario Verreault); les petits-enfants et arrière-petits-enfants de dame Alfreda Paquet ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués.