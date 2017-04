BEAUMONT, Jocelyne Grenier



À l'hôpital St-Raymond, le 11 avril 2017, est décédée à l'âge de 73 ans, dame Jocelyne Grenier, épouse de monsieur Cécilien Beaumont. Elle demeurait à St-Raymond.L'inhumation se fera à une date ultérieur. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive Nord. Elle laisse dans le deuil ses fils: Mario (Mary Ponlot), Sylvain, feu Jacques et Patrick (Sophie Barbeau); ses petits-enfants: Mark, Michael, Vanessa, Nicolas et Alexandra; sa soeur Gisèle; son frère feu Eddy (feu Ginette); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaumont. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et la direction de l'hôpital St-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402 Montréal Qc H3A 3S5