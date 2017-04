4 choses à savoir sur le Record Store Day

Voilà déjà dix ans que se déroule le Record Store Day, considéré comme «le Noël du disque». L’événement qui célèbre notamment l’amour des vinyles sera de retour samedi dans des milliers de magasins à la grandeur de la planète, dont 19 au Québec. Voici 4 choses à savoir sur cette journée du disquaire.

1. Sur tous les continents

La toute première édition du Record Store Day a eu lieu le 19 avril 2008. L’événement visait d’abord à faire rayonner les centaines de magasins de disques indépendants­­ aux États-Unis. Aujourd’hui­­, on retrouve des magasins­­ participants au Record Store Day sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique.

2. Sorties exclusives

Samedi, à l’occasion du 10e anniversaire du Record Store Day, plus de 500 parutions exclusives, à tirage limité, seront lancées chez les disquaires. Parmi les sorties qui trouveront rapidement preneurs, on compte des albums­­ live de David Bowie et Iggy Pop, un Greatest hits de The Cure et la trame sonore de Star Wars: A New Hope. À noter que ces albums­­ ne se retrouveront pas nécessairement dans tous les magasins participants.

3. Nouveautés québécoises

Quelques artistes québécois profiteront­­ de l’événement pour sortir des vinyles. Il y aura notamment l’album Reprises, de Safia Nolin, et celui de Lhasa, La Llorona­­. La boutique Aux 33 tours, sur l’avenue Mont-Royal, sortira cinq nouveaux vinyles sur son label­­ maison, dont ceux de Bet.E & Stef (Jazz/Bossa Nova) et Men I Trust. Un vinyle spécial de Patrick Watson et The Barr Brothers en concert sera aussi remis gratuitement aux clients qui iront visiter cette boutique samedi.

4. Concerts pour mélomanes

Comme à son habitude, la boutique L’Oblique, sur le Plateau Mont-Royal, proposera des prestations d’artistes. De 13 h à 18 h, les visiteurs auront droit à des concerts intimes de Saratoga, Antoine Corriveau, Bernhari, Isabelle­­­ Charlot, Jessica Moss et Chassepareil.

Le volet québécois de la Journée internationale des disquaires indépendants se déroulera samedi dans des magasins de disques à Montréal, Laval, Granby, Québec, Rimouski, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Pour tous les détails: recordstoreday.com.