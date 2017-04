5 conseils pour bien préparer son déménagement

Le 1er juillet arrive à grands pas et pour de nombreuses familles, cela rime avec déménagement !

Si vous êtes l’une d’entre elles, peut-être avez-vous même déjà la tête dans les cartons ?

Vous voulez garder l’esprit serein, suivez ces quelques conseils et tout devrait bien se passer !

Pensez-le en famille

Un déménagement implique beaucoup de choses « pratiques » à organiser, mais ce serait une erreur de le limiter à cela. Ne sous-estimez pas l’impact émotionnel pour chacun, surtout pour les enfants, de quitter un endroit rempli de souvenirs, d’amis, de voisins.

Pour en faire un moment de transition réussi, impliquer les enfants très tôt, faites-les participer, laisser une place à la nostalgie tout en vous tournant résolument vers votre nouveau lieu de vie : visitez-le, imaginez son aménagement, promenez-vous dans votre nouveau quartier...

Et pour limiter la pression du départ, garder vous aussi du temps pour faire autre chose.

Anticipez et planifiez

Choisissez la bonne date

Évitez les fins de semaine et la date fatidique du 1er juillet, mais aussi la Saint-Jean. Ce sont des périodes très demandées et donc... plus chères ! Si votre budget est limité, et que vous avez le choix de la date, choisissez plutôt le milieu de semaine et le milieu de mois, et idéalement hors mai, juin, juillet.

Organisez-vous

Vous pouvez prévoir les différentes étapes sur un planning afin de ne pas être pris de court et lister toutes les tâches.

Penser à programmer des jours de congé avant et après afin de gérer sans stress inutile.

Anticiper les démarches administratives dans votre logement actuel et dans le nouveau : changement d’adresse, résiliation et souscription de nouveaux abonnements (gaz, électricité, téléphone, Internet), inscription des enfants dans leur nouvelle école ...

Entourez-vous de vrais professionnels

Si vous voulez gagner du temps et vous ôter bien des soucis, nous vous conseillons de trouver un déménageur réputé qui offre un service efficace, rapide et sécuritaire.

Les déménageurs du dimanche sont légion, comparez plusieurs devis et exigez le déplacement du professionnel sur place. Cela lui permettra de faire une proposition tarifaire pointue, sans mauvaise surprise et d’anticiper les difficultés potentielles : ascenseur, largeur de l’escalier, cubage global.

Pensez aussi à vérifier que le prestataire qui vous convient dispose bien d’une assurance contre les dommages et pertes.

Spécifiez votre cahier des charges

Vous pouvez choisir votre niveau de prestation en fonction du temps disponible et de vos moyens financiers.

Économique : vous êtes chargés de l’emballage et du déballage; le déménageur du chargement, transport et déchargement. Dans ce cas, le déménageur ne sera pas tenu responsable de l’état du contenu à l’arrivée, n’ayant pu contrôler l’emballage.

Standard: l’entreprise emballe les objets fragiles et s’occupe du montage et du démontage des meubles, vous vous occupez des cartons personnels.

Tout inclus : le déménageur assure l’ensemble des corvées inhérentes à un déménagement.

Faites du tri et empaquetez avant le grand jour

Gardez l’essentiel

Ce nouveau départ est aussi l’occasion de faire le vide et fait partie du rituel du renouveau.

Prenez le temps de vous débarrasser des objets devenus inutiles. De nombreuses organisations œuvrant pour les plus démunis seront ravies de pouvoir vous aider à vous délaisser du superflu. Vous pouvez aussi revendre vos affaires tombées en disgrâce sur des sites de petites annonces ou en braderie.

Prenez du temps pour faire vos cartons

N’attendez pas les derniers jours pour commencer à faire les cartons.

Empaquetez d’abord ce dont vous ne vous servez pas souvent.

Notez bien sur chaque carton la pièce à laquelle il est destiné et ce qu’il contient. Cela vous permettra un gain de temps considérable au moment du déballage et du rangement dans votre nouveau chez vous.

À vous de jouer !!