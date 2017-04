5 conseils pour prévenir l'apparition des allergies ce printemps

Le printemps, cette saison de floraison des fleurs, reste un moment attendu de tous ceux qui affectionnent les balades en pleine nature. Mais, c'est aussi, et malheureusement sûrement, une période de grande difficulté pour les personnes développant une sensibilité particulière aux pollens. Cette allergie, comme celle aux acariens, fait généralement souffrir les concernés, les oblige à prendre plus de précautions que d'habitude dans la vie de tous les jours.

Toutefois, il existe quelques moyens pratiques de prévenir l'apparition des différents symptômes d'une allergie et faciliter le quotidien de chacun. En voici justement 5 conseils susceptibles de minimiser les risques d'apparitions ou même de les éviter définitivement.

Un ménage régulier : la plus importante solution à connaître

L'allergie aux pollens comme aux acariens s'accompagne toujours de symptômes insupportables. La conjonctivite, la rhinite, les complications pulmonaires graves se traduisant par une gêne respiratoire et/ou une respiration sifflante, infections du tube digestif... sont autant de situations difficiles qu'une personne allergique peut supporter au quotidien.

Ces allergies sont causées la plupart du temps, à 44 %, par des acariens, petites bestioles invisibles à l'oeil nu, se développant dans l'humidité, la chaleur, les peluches, les couettes, etc. Pour les tuer, il est alors recommandé de faire le ménage régulièrement et avec une certaine méthode. En effet, il est conseillé d'utiliser la machine à laver à 30 degrés, à fermer les meubles, à procéder au nettoyage en profondeur de vos tapis pour libérer les allergènes, à prendre comme habitude d’éviter de sécher le linge dans la chambre, etc.

Éviter les plantes vertes dans la chambre

Pour ceux qui sont vraiment allergiques aux pollens, aux conséquences liées à la floraison des fleurs, il est aussi recommandé d’éviter d’abriter une plante verte dans la maison, principalement dans la chambre à coucher. En effet, ces plantes entretiennent généralement de l’humidité qui favorise à son tour le développement des moisissures allergisantes.

De plus, les plantes vertes contiennent également des protéines dites proches du latex selon les scientifiques. Ce qui contribue à quintupler l’apparition de ces moisissures, sources d’allergies. Selon les statistiques, près de 80 % des rhinites allergiques sont causées par les plantes vertes. Aussi, pour éviter son apparition, il est préférable de les bannir de la chambre à coucher définitivement.

Oublier les vaporisateurs assainissant

Les vaporisateurs aux huiles essentielles sont proposés sur le marché afin d’assainir l’air des maisons. Or, ils diffusent également des composés organiques volatils qui, au contraire, polluent l’environnement intérieur. Ils attaquent principalement les voies respiratoires, et sont susceptibles de déclencher des crises d’asthme.

Aussi, pour éviter l’apparition des allergies pour ce printemps, il est recommandable d’éviter tous les vaporisateurs assainissant, de même que les produits ménagers en forme d’aérosol. C’est bien plus prudent d’agir ainsi avant de faire face à des complications allergéniques graves.

S’occuper minutieusement de son hygiène personnelle

Vous n’êtes pas obligé de rester cloitré chez vous pendant toute la saison du printemps. Toutefois, pour vous prémunir d’un risque d’allergie, il est conseillé par les médecins et les spécialistes de prendre aussi certaines habitudes au niveau de votre hygiène personnelle. En ce sens, il est par exemple fortement recommandé de se rincer le nez avec du sérum physiologique après une sortie dans la nature en pleine période de pollinisation, de changer de vêtements et de se laver les cheveux avant d’aller se coucher.

Aérer convenablement chaque pièce de la maison

Avant que le printemps ne pointe définitivement son nez, il est aussi pratique d’aérer la maison en ouvrant les fenêtres et les portes. Ce qui est à éviter une fois que la saison de la pollinisation est vraiment installée. Avec toutes ces méthodes, le risque de développer une allergie pour ce printemps sera nettement limité.