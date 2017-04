5 éléments à surveiller lors des travaux de finition de votre intérieur

À la fin d’un chantier de construction ou de rénovation, les finitions sont souvent la partie des travaux sous-estimés, voire bâclés par manque de temps ou de budget.

Découvrez ci-dessous les 5 points principaux à surveiller pour mener à bien votre projet jusqu’au bout.

Contrôler les engagements de ses artisans

Les travaux de finition, qu’on appelle aussi second œuvre, sont ce qui va rendre votre logement habitable et esthétique.

Plomberie

Électricité

Peinture, papier peint

Revêtement de sol

Menuiseries intérieures

Chauffage

Sanitaires

Aménagement de la cuisine.

Ces différents « sous-chantiers » demandent l’intervention de nombreux professionnels, l’enjeu principal est de planifier l’ensemble du chantier et de coordonner les artisans afin que les tâches s’enchainent ou se réalisent conjointement le plus efficacement possible.

L’idéal serait de signer un contrat de rénovation qui permet d’avoir une description précise des engagements de chacun, un devis détaillé et un calendrier des travaux précis.

Faire des visites régulières du chantier

Il est indispensable de faire des visites régulières du chantier pour surveiller l'avancement des travaux et la présence des entreprises sur le chantier. De cette manière, vous pourrez vous assurer que le calendrier des travaux est bien respecté, vous pourrez éviter certaines malfaçons et prendre des décisions rapides adaptées aux contraintes sur le terrain.

Bien choisir ses revêtements

Étape importante dans la personnalisation de votre intérieur, les sols, la peinture et le tapissage des murs.

C’est LE moment d’écouter vos envies en matière de design ; d’innombrables matières, effets, couleurs vous sont offerts, faites-vous plaisir, mais sachez par exemple qu’il est recommandé d’utiliser des couleurs claires pour une pièce au sol foncé et inversement.

Pensez votre logement dans son ensemble, il est souvent plus esthétique de travailler les mêmes matières et nuances de couleur.

Au-delà de ces questions plus personnelles, il faut également penser au côté pratique et sécurité. Définissez précisément vos besoins pour chaque pièce : confort, aspect, durabilité, entretien, impact environnemental, budget disponible.

Un dernier détail, veillez à ce que cette phase soit faite avant l’ajustement des prises électriques pour que celles-ci puissent être appliquées sur un mur terminé. Et prévoyez quelques jours avant d’emménager à cause des odeurs de peinture.

Connaissez-vous le jonc de mer ?

Fibre végétale très résistante et durable, je jonc de mer tressé se transforme en revêtement élégant et fonctionnel. Son aspect chaleureux et « nature » séduit de plus en plus et son prix accessible en fait un élément incontournable s’alliant avec tous les styles de décoration.

Ne négligez pas la qualité de vos ouvertures

Vous devez choisir avec soin ce qui fait corps avec le bâtiment, portes, fenêtres. Si la question des menuiseries arrive au moment des finitions, c’est une question qu’il faut néanmoins se poser dès le départ pour estimer ce poste de dépense à sa juste mesure et faire les bons choix. De nombreuses possibilités esthétiques s’offrent à vous, l’essentiel étant de toujours choisir des menuiseries de qualité, gage visible et durable d’un intérieur bien fini.

En fonction du style que vous souhaitez donner à votre intérieur, vous serez amené à choisir parmi des modèles de portes en bois avec finition intérieure ou extérieure, portes en acier, ou encore portes de fibres de verre.

Pensez au crédit d’impôt

Le gouvernement du Québec a annoncé fin mars 2017 sa décision de prolonger d’un an la durée du programme de crédit d’impôt à la rénovation appelé RénoVert.

Pour rappel, c’est un crédit d’impôt remboursable visant à encourager les particuliers québécois à entreprendre des travaux de rénovation écoresponsable, réalisés par des entrepreneurs reconnus. Ce dispositif s’arrêtera le 31 mars 2018, et peut couvrir jusqu’à 20 % des dépenses de rénovation admissibles pour un montant maximum de 10 000 $. Les travaux admissibles comprennent notamment l’installation de portes et de fenêtres.

Faites les bons choix, et lancez-vous !