COUTURIER, Denyse Vézina



À Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 avril 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denyse Vézina, épouse de monsieur Albert Couturier, fille de feu madame Thérèse Hamel et de feu monsieur Pierre Vezina. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Gilles (Sylvie) et Manon (Michel), ses petits-enfants Mélodie, Miguel, Mathieu, Jérémy et Alisson, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les soins prodigués, l'attention personnalisée et toutes les douceurs apportées pendant son long combat. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mercredi 19 avril 2017 de 9 h à 11 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 1 888 939-3333. Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.