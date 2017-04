Je pense à vous en dernier recours avant de crever. Je ne sais pas à qui m’adresser pour régler mes problèmes financiers. Certains m’ont dit qu’à travers les réseaux sociaux il y avait moyen de recevoir de l’argent mais je ne sais pas comment m’y prendre. Je suis fatigué. Le vieux cheval que je suis vous dit que ça presse.

Nous sommes présentement ma femme et moi acculés à la faillite puisque nous ne réussissons plus à payer nos dettes, pas plus que notre hypothèque. Dans la maison, plusieurs appareils ménagers sont en déroutes et nos murs auraient besoin de peinture. Je livre peut-être le dernier combat de ma vie mais je voudrais le gagner et ne pas me laisser aller au découragement qui m’assaille depuis quelques mois.

M.P.

Il y a effectivement de plus en plus de gens qui osent faire une demande d’appels de fonds via les réseaux sociaux. Et vous n’en connaîtrez les résultats qu’en en faisant une officiellement. En attendant, je vous recommanderais de vous rendre de toute urgence à l’ACEF (Association des caisses d’économie familiale) de votre région pour demander conseil. On devrait pouvoir vous aider à trouver des solutions.