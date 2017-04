HARDY, Soeur Catherine, A.M.J.



À l'infirmerie des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère Saint-Augustin de Québec, le 11 avril 2017, à l'âge vénérable de 99 ans, après 73 ans 6 mois de profession religieuse, est décédée soeur Catherine Hardy, A.M.J. (Sœur Catherine-de-Sienne). Née à St-Basile-de-Portneuf le 14 mars 1918, elle était la fille de feu dame Alma Latulippe et de feu monsieur Charles-Édouard Hardy. Soeur Catherine sera exposé aule jeudi 20 avril 2017 à compter de 8 h.Soeur Catherine laisse dans le deuil outre sa famille religieuse, son frère Antonio (feu Jeannine Rivard), le fils de ces derniers Simon Hardy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle a été précédée par ses soeurs: Simone (Noël Cayer), Lucienne, Jeannette; ses soeurs de la Congrégation Notre-Dame du Perpétuel secours: Marguerite, Rachel, Georgette, Aline, Madeleine ainsi que Thérèse, membre de la Communauté des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec; ses frères: Hector (Ursule Marcotte), Maurice (Fernande Rivard), Bernard (Georgette Bélanger), Benoît et Marc-André. Prière de compenser l'envoi de fleurs par des messes.