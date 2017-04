Accident de travail mortel à Sherbrooke

SHERBROOKE | Un homme de 56 ans est mort à la suite d’un accident de travail survenu mardi matin à l'entreprise Technologies de Fibres Aikawa à Sherbrooke.

Des collègues de travail ont découvert l'homme, inconscient, vers 9h30.

Pour une raison inexpliquée, une barrière de sécurité sur un quai de chargement se serait refermée sur le travailleur, demeuré coincé dans son charriot élévateur.

Nul ne peut dire combien de temps il serait demeuré prisonnier de sa fâcheuse position.

Policiers et inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ont été dépêchés sur place dans le but de tenter de comprendre ce qui s'est passé.

Technologies de Fibres Aikawa compte environ 175 travailleurs à Sherbrooke.

Propriété du groupe japonais Aikawa, la compagnie se spécialise dans la fabrication d'équipements de tamisage pour le secteur des pâtes et papiers.