Autoroute Laurentienne : les travaux vont reprendre cette semaine

Les automobilistes devront s'armer de patience puisque les travaux de reconstruction de l'échangeur des autoroutes Félix-Leclerc (40) et Laurentienne (73 / 973), à Québec, reprendront sous peu.

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que la pause hivernale est terminée. Le chantier s'activera progressivement dès cette semaine. Le MTQ annonce aussi qu'il y aura des impacts sur la circulation, particulièrement aux heures de pointe.

Cette année, d'avril à novembre, le chantier se déplacera dans l'axe de l'autoroute Laurentienne (73 / 973) et les travaux se poursuivront dans l'échangeur.

Les opérations consisteront en la reconstruction de l'autoroute et des bretelles, de part et d'autre de l'A-40, entre les boulevards des Cèdres et Lebourgneuf / de l'Atrium.

Amorcés en 2014, les travaux ont été majoritairement exécutés sur l'autoroute Félix-Leclerc (40) jusqu'à maintenant. Les deux ponts d'étagement au-dessus de l'autoroute Laurentienne ont été reconstruits. Des travaux d'asphaltage seront complétés cette année sur l'autoroute 40.

Selon l'échéancier actuel et l'avancement du chantier, le ministère vise achever les opérations en 2018, soit un an plus tôt que prévu.

Cet échangeur est le plus achalandé de la grande région de Québec.

Des fermetures de voies et de bretelles se feront le soir et la nuit.

Soulignons que la mise en place de ces entraves est tributaire de conditions météorologiques.

Les travaux commenceront d'abord sur la chaussée en direction sud et se poursuivront sur la chaussée en direction nord au cours de l'été.

EN BREF

À compter de la semaine du 24 avril

Autoroute Laurentienne, de part et d'autre de l'autoroute 40

Fermeture de la chaussée en direction sud et circulation à contresens sur la chaussée en direction nord. Dans chaque direction, deux voies de largeur réduite à 3,3 mètres seront disponibles aux heures de pointe.

Fermeture de voies et de bretelles le soir, la nuit et la fin de semaine.

Autoroute Félix-Leclerc (40), entre le boulevard Pierre-Bertrand et la 3e Avenue Ouest