BOUTET, Yvette Durand



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 6 avril 2017, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée accompagnée de son fils, madame Yvette Boutet, épouse de feu Léo Durand, fille de feu Marie-Louise Daigle et de feu Louis Boutet. Elle demeurait à Québec, secteur Loretteville.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil, son fils Louis Durand; sa sœur et ses frères: feu Évangéline (feu Jean-Pierre Fradette), feu Gérard, (Jeanine Côté), feu Jean-Louis (Jacqueline Faucher); ses deux filleuls: Mario Boutet (Michèle Gauvin) et Yves Boutet (Danielle Huard - Annie Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Durand: L'abbé Roland, feu Annette (feu Philippe Blanchet), feu Fernande (feu Marc Côté), feu Gaston (Claire Audet), feu Georgette (feu Hilaire Mercier), feu Jean (feu Julienne Bastien), feu Paul-Émile (Rolande Rochon), feu Robert (feu Yvette Larochelle en première noce et Madeleine Dwane en seconde noce); sa cousine et ses cousins de la famille Boutet: Thérèse, Raymond et Marcel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s dont mesdames Pierrette Bertrand, Josée Chabot, Lise Durand et messieurs Martin Boutet et Sylvain Rhéaume. Le fils de madame Boutet tient à remercier les anges gardiens de l'unité de gériatrie du Centre Hospitalier St-François d'Assise et ceux du CH Christ-Roi pour leur dévouement dans leur prestation de bons soins, leurs attentions, leur respect, leur écoute et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande d'une messe ou par don soit à Partage Chrétien de Loretteville, 262, rue Racine, Québec Qc G2B 1E6 (pour les dons se présenter sur place) soit à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : fmcoeur.qc.ca. Des formulaires pour la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC seront disponibles sur place.