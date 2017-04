Ce que l’on sait sur le meurtre commis à Cleveland et diffusé sur Facebook

La police de Cleveland et le FBI ont mené une véritable chasse à l’homme afin de retrouver Steve Stephens, l’homme qui a diffusé il y a quelques jours sur Facebook le meurtre d’un septuagénaire. Mardi, les autorités ont annoncé que le suspect s’était suicidé dans le comté d’Érié, en Pennsylvanie.

Voici le fil des événements de cette histoire qui a tenu tout le pays en haleine:

1. Le meurtre a été commis dimanche à Cleveland, en Ohio, alors que la victime, Robert Godwin Sr, 74 ans, rentrait chez elle à pied après un repas de Pâques.

2. Le meurtrier et sa victime ne se connaissaient pas, selon les autorités.

3. Le Sun Online, qui a visionné les images du meurtre, rapporte que le suspect conduisait sa voiture et cherchait quelqu’un à tuer. L’automobiliste aurait alors immobilisé sa voiture près de la victime pour lui demander de façon nébuleuse s’il pouvait lui faire une faveur en lui disant son prénom et son âge. C’est à ce moment que le suspect a pointé une arme sur le septuagénaire, puis a tiré. Le tireur aurait ensuite publié la vidéo des événements sur Facebook.

Photo capture d'écran vidéo

4. La vidéo du meurtre a circulé pendant trois heures avant d’être retirée. Au départ, plusieurs médias ont rapporté qu’il s’agissait d’un Facebook Live. Par contre, Facebook a confirmé qu’il s’agissait d’une vidéo qui a été téléchargée sur la plateforme.

5. Sur Facebook, le suspect aurait écrit qu’il n’arrêterait pas de commettre des meurtres tant et aussi longtemps que sa mère ou Joy Lane (qui serait son ex-conjointe) lui demanderaient d’arrêter.

6. Le suspect aurait aussi prétendu avoir tué 12 à 15 autres personnes, mais la police n’a pas confirmé l’information et aucun autre corps n’aurait été retrouvé.

Capture d'écran Facebook

7. La mère du suspect, Maggie Green, a indiqué à CNN que son fils lui aurait déclaré, dimanche, qu'il était furieux contre son ex-conjointe.

8. La mère a exhorté son fils à se rendre à la police et a fait savoir qu’il n’avait jamais eu de problèmes sérieux.

9. Son fils lui aurait aussi dit que ce serait un miracle s’ils se voyaient à nouveau.

10. Le suspect et Joy Lane auraient récemment rompu après trois ans de vie commune.

11. L'ex-conjointe a fait savoir sur Facebook, dimanche, qu’elle est en sécurité avec la police et qu’elle prie pour le suspect, pour sa famille et pour celle de la victime. Elle a aussi mentionné vivre des moments difficiles.

Capture d'écran Facebook

12. Les autorités ont lancé dimanche une chasse à l’homme pour retrouver le suspect, en plus de demander aux citoyens de la Pennsylvanie, de New York, de l’Indiana et du Michigan d’ouvrir l’œil. Cette traque s’étend désormais au pays entier.

13. Les policiers offrent d’ailleurs une récompense de 40 000 $ à quiconque les aidera à mettre la main au collet de Steve Stephens.

14. Le suspect conduirait un véhicule utilitaire sport blanc de marque Ford et porterait un polo rayé bleu et noir.

15. Sur sa page Facebook, le suspect a raconté avoir des dettes de jeu et a publié des statuts à propos de sa rupture.

Photo capture d'écran vidéo

16. Le suspect travaillerait à Beech Brook, un établissement venant en aide aux familles et aux enfants aux prises avec des troubles de santé mentale.

17. Dans un communiqué, la direction de l’établissement a déclaré être choquée et horrifiée, et s'est dissociée des événements.

18. Dans une publication sur Facebook, le suspect aurait nommé des collègues pour leur demander de dire au patron qu’il ne serait pas au travail le lendemain. Il aurait écrit: «Je suis désolé, mais je suis loin», puis: «Je suis le bon gars». Il aurait aussi écrit avoir «tout perdu» dans des casinos de Cleveland et que sa dernière année avait été difficile.

19. Lundi, Beech Brook a fermé ses portes par mesure préventive pour les employés.

20. Facebook a condamné le geste du suspect, le qualifiant de «crime horrible» et précisant qu’elle n’autorise pas ce genre de contenu. L'entreprise a aussi mentionné «travailler dur pour garder un environnement sécuritaire sur sa plateforme» et a indiqué «être en contact avec les autorités lorsque des situations peuvent menacer la sécurité d'individus».

Courtoisie Police de Cleveland

21. Tony Henderson, un voisin du suspect, a mentionné au Daily Beast qu’il n’était pas surpris des gestes présumés de Steve Stephens. Il a raconté que le suspect avait l’habitude de torturer ses animaux de compagnie. Il dit avoir été témoin d’une scène où il avait frappé sa perruche si fort qu’il croyait qu’il l’avait tuée.

22. Selon Cleveland.com, le suspect aurait fait faillite en janvier 2015 et aurait déclaré plus de 35 000 $ de dettes.

23. Steve Stephens aurait aussi été expulsé de deux appartements puisqu’il ne payait pas son loyer.

24. Lors d’un point de presse, mardi, des enquêteurs ont indiqué avoir été en mesure de parler au téléphone avec le suspect peu de temps après le drame. Ils auraient tenté de le convaincre de se livrer aux autorités, en vain.

25. Un peu plus tard en matinée, la police a annoncé que le suspect s'était suicidé dans le comté d'Érié.