Cet homme plaide coupable pour des gestes à caractère sexuel sur une ado

Un homme de Cap-Santé, qui a posé des gestes à caractère sexuel à l’endroit d’une jeune adolescente, a plaidé coupable, mardi, aux infractions qui lui étaient reprochées.



C’est en compagnie d’une dame à qui il tenait la main que Joseph-Aimé Tremblay s’est présenté au palais de justice de Québec.



Si, au départ, l’homme de 59 ans venait pour y subir son procès, il a plutôt choisi de plaider coupable aux accusations portées contre lui.



Les faits reprochés à Tremblay se sont déroulés entre le 23 septembre 2000 et le 22 septembre 2001 «à Québec, Saint-Raymond et ailleurs en province», à l’égard d’une adolescente qui était âgée de 12 ans.



«Dans une déclaration faite aux policiers en janvier 2013, mon client a fait certains aveux. Il a reconnu avoir demandé à l’adolescente de mettre sa main sur son pénis par-dessus les vêtements et, à deux autres occasions, il lui a demandé une fellation, ce qu’elle a fait», a brièvement résumé l’avocate de la défense, Me Geneviève Bertrand.



Le quinquagénaire a également avoué avoir eu, avec l’adolescente «une relation sexuelle complète» qui a duré environ «10 minutes».



«Il a précisé aux policiers qu’il regrettait les gestes posés et que ceux-ci avaient été faits à une période où il était dépressif et vulnérable» a ajouté Me Bertrand.



Comme Tremblay ne possède aucun antécédent en semblable matière, une demande de rapport présentenciel a été faite et il reviendra devant le tribunal le 7 juillet prochain pour les représentations sur la peine.