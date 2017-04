Colombie-Britannique: un ancien athlète olympique se rend aux policiers

Le 3 novembre 2015, Backer avait dit à sa femme qu’il partait faire un tour de vélo, pour ne jamais revenir. Quelques jours plus tard, il avait été filmé par les caméras de surveillance du traversier de Port Angeles, dans l’État de Washington.

Peu de temps après sa disparition, des enquêteurs de police de Victoria spécialisés dans les crimes financiers ont lancé une enquête sur M. Backer et son entreprise, My Financial Backer Corporation.