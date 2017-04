[Controverse] Ils jouent des tours jugés cruels sur leurs enfants pour YouTube

Jouer des tours n’est pas une stratégie rare pour attirer des clics sur YouTube. En fait, il y a quelques années, ces farces filmées étaient extrêmement populaires sur la plateforme. La mode s’est vite estompée quand plusieurs internautes ont réalisé qu’elle n’était que des coups montés.

Comme les farces, les enfants génèrent aussi des clics sur YouTube. Des clics, donc de l’argent. On a vu la popularité du phénomène avec Jimmy Kimmel, qui invite les parents à chaque Halloween à jouer un tour à leurs petits en leur disant qu’ils ont mangé tous leurs bonbons. Les réactions sont fortes, ça fait rire le web et c’est viral chaque fois.

Une chaîne YouTube s’est lancée dans le divertissement web avec une accroche un peu différente sur les farces. Tous les jours, Daddyofive partage une nouvelle vidéo mettant de l’avant sa vie de famille. Certaines vidéos présentent des bricolages ou des jeux, tandis que d’autres sont plutôt des «pranks» joués sur le dos de ses enfants. Cependant, les vidéos récentes de Daddyofive font énormément réagir les internautes, qui jugent que ça frôle la maltraitance.

Une vidéo choque la toile

La vidéo la plus controversée de Daddyofive a été publiée le 12 avril 2017. Le tout commence avec la mère, Heather Martin, qui dit vouloir jouer un tour à son fils de neuf ans Cody, parce que ce dernier a déjà taché son tapis avec de l’encre dans le passé. Elle utilise ensuite de l’encre invisible pour chicaner son fils en lui faisant croire qu’il avait encore taché le tapis.

«Get your fucking ass up here» crie la mère à partir de la chambre du fils. «What the fuck did you do?».

Ne se doutant vraisemblablement pas qu’il s’agit d’un coup monté pour faire rire YouTube, Cody fond en larmes et ne comprend pas ce qui se passe.

*attention, les images pourraient choquer

Le frère de Cody, Alex, est également en larmes dans la vidéo en voyant son frère se faire chicaner si fort.

Les internautes se sont révoltés contre la famille. Plusieurs disent que c’est une forme de maltraitance, d’autres trouvent que les parents exploitent leurs enfants pour faire du fric sur YouTube. Certaines personnes croient qu’il y a même un acharnement sur Cody, et que les parents font de l’intimidation qui pourrait le marquer à vie parce qu'il semble être souvent visé par les farces de ses parents.

Voici les visages de Cody et Alex lorsqu’ils apprennent que leurs parents leur ont joué un tour:

Réactions fortes

Les commentaires ont été désactivés sous la vidéo en question, mais les critiques se multiplient sous leurs autres publications. Une vidéo publiée hier a plus de 17 000 mentions «je n’aime pas» et près de 10 000 commentaires majoritairement négatifs.

«Pouvez-vous rendre service à vos enfants et les faire adopter, pour qu’ils puissent avoir des parents qui les aiment?»

«Je suis dégoûtée»

«En espérant que votre chaîne soit fermée. L’Internet ne vous pardonnera pas de ça.»

«Lâchez la caméra et occupez-vous de vos enfants.»

La réponse initiale de la famille a été de filmer une vidéo pour dire aux «haters» que les enfants vont bien, qu’ils ne sont pas maltraités et qu’ils font juste jouer des tours.

Dans la vidéo, la mère demande: «Avez-vous été traumatisés?» et Alex répond: «Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais non.»

La vidéo a reçu plus de 38 000 mentions je n’aime pas et continue à recevoir des commentaires d’internautes enragés.

La communauté YouTube s’en mêle

Le célèbre YouTubeur Philip DeFranco a rapporté la nouvelle sur sa propre chaîne, disant que Daddyofive a poussé la limite trop souvent.

Selon lui, il y a définitivement de l’abus émotionnel et que les enfants de la chaîne YouTube Daddyofive sont souvent humiliés par leurs parents. Il a déniché quelques images provenant d’autres vidéos pour démontrer où il y avait, selon lui, de l’abus.

La famille s’excuse, genre

La famille Martin a publié des excuses sur Instagram et Twitter, offrant leurs excuses pour la préoccupation des internautes.

«Nos amis et notre famille pourraient vous dire que nous sommes une famille très proche et aimante et nous nous amusons tous à faire des vidéos YouTube».

Il n'y a pas eu un nouvelle vidéo aujourd'hui.