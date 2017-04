Démocratie Québec: le colistier d'Anne Guérette maintenant connu

Jean Rousseau, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec, sera le colistier d’Anne Guérette pour Démocratie Québec (DQ) dans le district de Cap-aux-Diamants (La Cité-Limoilou).

C’est la principale annonce faite mardi matin par DQ, qui dévoilait les noms de sept candidats aux postes de conseillers municipaux.

Il s’agit de la «citoyenne engagée» Jacquelyn Smith (Limoilou), de l’informaticien Sébastien Tremblay (Saint-Rodrigue, Charlesbourg), du «militant environnementaliste» Mario Ledoux (Vanier, Les Rivières), du Colombien d’origine Pedro-Nel Marquez (Maizerets-Lairet, La Cité-Limoilou), de «l’entrepreneur» Christophe Navel (Montcalm-Saint-Sacrement, La Cité-Limoilou), de l’ancien président du conseil de quartier de Saint-Roch Mbaï-Hadji Mbaïrewaye (Saint-Roch-Saint-Sauveur) et de Jean Rousseau.

Présent à l’annonce, le conseiller municipal Paul Shoiry prendra la décision de se présenter ou non d’ici la fin avril, a fait savoir la chef Guérette. Cette dernière n’exclut d’ailleurs pas que Me François Marchand, son adversaire à la chefferie, se présente au poste de conseiller pour DQ.

Interrogée au sujet d’une possible candidature à la mairie de Jean-François Gosselin, Mme Guérette n’a pas voulu commenter. «Pour l’instant c’est dans l’air, a-t-elle mentionné. C’est une rumeur. Lorsque cette rumeur se confirmera, ça me fera plaisir de vous donner mon point de vue là dessus.»

Équipe «solide et diversifiée»

Si Mme Guérette devait être battue dans la course à la mairie et si M. Rousseau l'emportait dans son district, ce dernier céderait sa place de conseiller municipal à la chef de DQ.

M. Rousseau, qui est docteur en chimie, est notamment connu pour ses prises de position dans le cadre du Comité des citoyens du Vieux-Québec et à la Coalition pour la sauvegarde du Marché du Vieux-Port. Il s’est opposé à plusieurs reprises à l’administration Labeaume.

Anne Guérette s’est félicitée de présenter «une équipe solide, diversifiée, compétente et à l’écoute des besoins [des gens de Québec]».

Les autres candidats de DQ seront annoncés d'ici la fin juin ou le début juillet.