Grosse journée pour Las Vegas

La Ligue nationale de hockey a annoncé que la cérémonie de remise des trophées de fin de saison et le repêchage d’expansion se dérouleront à Las Vegas, le mercredi 21 juin, au T-Mobile Arena.

Le tout se déroulera en direct et sera télédiffusé. La cérémonie mettra de l’avant le propriétaire Bill Foley, le directeur général George McPhee, l’entraîneur-chef Gerard Gallant et les joueurs qui seront sélectionnés.

Ce sera la huitième fois que la cérémonie qui honore les meilleurs joueurs de la saison se déroulera à Las Vegas.

«Le 21 juin sera une journée incroyable pour Las Vegas et pour nos partisans, a mentionné Foley. Les gens ont hâte au repêchage d’expansion et plus nous approcherons de la date ultime, plus l’excitation augmentera.»