Julien va s’asseoir avec Pacioretty

NEW YORK | Claude Julien reconnaît que Max Pacioretty n’est pas à son mieux depuis le début des séries.

Le capitaine est peu visible. Julien va s’entretenir avec lui, mais il ne faut pas ­s’attendre à des déclarations publiques de sa part.

«Ce genre de choses relève de la régie interne, a dit l’entraîneur après la défaite des siens.

«Max nous a apporté beaucoup et il va nous en apporter beaucoup.»

Julien a fait un lien entre ­Pacioretty et la situation qui prévalait pour certains attaquants des Rangers après le deuxième match.

Son vis-à-vis Alain Vigneault avait déclaré s’attendre à plus de Chris Kreider.

«On va voir comment on peu aider Max, a continué Julien. Je vais regarder la vidéo du match, mais je ne veux pas ­parler de choses dont je ne connais pas toutes les données pour le moment.»

Mauvaises décisions

Pour ce qui est du match, ­Julien a corroboré ce que tout le monde pensait.

«Les Rangers ont été meilleurs que dans le troisième match tandis qu’on ne l’a pas été autant de notre côté», a-t-il commenté.

«On a bien réagi après le but des Rangers en première. On a eu deux échappées et le match aurait peut-être pris une autre tournure si on en avait profité.

«La deuxième période nous a fail mal. On ne gérait pas bien la rondelle, on ne prenait pas de bonnes décisions.»

Victoire d’équipe

Du côté des Rangers, Alain Vigneault se réjouissait de la réponse des siens après leur contreperformance dans le quatrième match.

«C’est toujours plus facile de jouer avec énergie quand on peut rouler avec quatre trios», a-t-il dit.

«Ça permet de maintenir un niveau de jeu et de terminer nos mises en échec.»

Les Rangers ont été performants aussi dans ce domaine. Ils ont totalisé 43 mises en échec, soit 18 de plus que le CH.