La semaine de Nikolic

L’attaquant du Fire de Chicago ­Nemanja Nikolic a reçu le ­titre de joueur par excellence de la dernière semaine dans la Major League Soccer, mardi.

Le joueur d’avant a réalisé un doublé, samedi, permettant aux siens de signer un troisième gain de suite, une victoire de 3 à 0 sur le ­Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Cette séquence, grandement aidée par l’arrivée de l’expérimenté milieu de terrain Bastian Schweinsteiger, a permis à l’équipe de ­l’Illinois de se hisser au troisième rang de l’Association de l’Est en vertu d’un dossier de 3-1-2.

Nikolic a d’abord doublé l’avance de son équipe dès le début de la deuxième demie, saisissant un ballon libre dans la surface de ­réparation.

Celui qui a représenté la Hongrie à l’Euro-2016 a ensuite profité d’une passe parfaite de David Accam pour inscrire le filet d’assurance.

Jackson-Hamel contre Villa

Le but décisif réussi par l’attaquant de l’Impact ­Anthony Jackson-Hamel aux dépens de l’Atlanta United FC est en nomination pour le titre de plus beau but de la semaine dans la MLS.

Le Québécois a habilement redirigé une frappe de ­Hernan Bernardello dans les arrêts de jeu en fin de rencontre pour procurer une victoire de 2 à 1 à la formation montréalaise, qui disputait un premier match cette saison au stade Saputo, samedi.

Il s’agissait d’un premier but cette année et d’un deuxième au sein du circuit Garber pour l’athlète de 23 ans, qui n’a obtenu que huit minutes de temps de jeu depuis le début de la ­campagne.

Jackson-Hamel a de la compétition, puisque l’Espagnol David Villa a réussi un jeu tout aussi spectaculaire dans un gain de 2 à 0 du New York City face à l’Union de ­Philadelphie. L’ancien porte-couleurs du FC Barcelone a décoché une puissante frappe en provenance du milieu du terrain qui est passée tout juste sous la barre transversale, surprenant le gardien Andre Blake.

Les deux buts sont présentement à égalité et les partisans sont appelés à voter pour leur séquence favorite.