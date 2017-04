Le conte de fées de Barnev Valsaint

De passage à Montréal, là où il habite toujours, il nous a jasé de sa carrière auprès de la chanteuse, de son album solo à venir, de ses collaborations avec Dubmatique et aussi de sa passion pour la photo.



Barnev Valsaint a commencé sa carrière au sein du groupe RnB NoDéjà, en 1993, collaborant à plusieurs reprises avec Dubmatique. Le choriste n'exclut pas d'ailleurs de collaborer de nouveau avec le groupe, qui a émis le souhait de renouer avec la scène.



Il travaille également à un premier album, qui pourrait voir le jour l'an prochain. Celui qui chante le répertoire de Céline depuis presque deux décennies a hâte de faire ses premières armes en solo. «Ça pourrait bien être comme du Bruno Mars, mais en français. Ou du soul, en anglais. Pour l'instant, je fais un mélange de pleins de trucs», confie-t-il à l'autre bout du fil.



Chose certaine, chanter en français est important pour lui. «Les gens me connaissent déjà, ils m'ont supporté beaucoup avec Dubmatique. Pour moi, ce serait important d'avoir un album complet en français, même si je ne sais pas encore si ce sera mon premier projet.»



Barnev Valsaint aussi est devenu au fil des tournées un photographe aguerri. Il expose en ce moment ses plus beaux clichés à la Carnevale Gallery du Caesar's Palace, et est en discussion pour amener l'exposition à Montréal. Céline Dion lui a même acheté une pièce.



Prise d'affection pour lui, elle lui a donné sa bénédiction pour faire de la photo, à condition «qu'il n'arrête jamais de chanter».



«Ce n'est pas une job»



C'est à sa première tournée avec Céline Dion qu'il est «tombé en amour» avec la photo, puisqu'il voulait immortaliser ce qu'il croyait être sa seule tournée avec la chanteuse.



En 1999, la carrière du jeune homme de 20 ans, dont les parents ont immigrés d'Haïti à Montréal, était en pleine ascension. La chanson Soul Pleureur, une collaboration entre lui et le groupe hip-hop Dubmatique, faisait un tabac. Alors qu'il se trouvait avec les autres membres du groupe, Barnev Valsaint reçoit un appel: il était convié à des auditions pour devenir choriste sur la tournée Let's Talk About Love.



On connaît la suite. Il est aussi de l'aventure à Vegas, où il se produit devant des milliers de spectateurs chaque semaine. Jamais il n'a eu envie de faire autre chose, nous confie-t-il.



«Céline nous traite tellement bien, dit le sympathique gaillard. Je n'ai jamais eu envie de partir. Pour moi, ce n'est pas une job. On a une opportunité de voyager, de faire le tour du monde avec elle. Je n'aurais probablement pas pu faire ça si je n'étais pas avec Céline.»



Barnev Valsaint n'a «jamais eu l'impression de travailler», mais surtout, n'a jamais eu l'impression de travailler dans l'ombre. La chanteuse québécoise l'invite au devant de la scène à chaque concert. C'est d'ailleurs avec lui que Céline Dion interprète la chanson Beauty and the Beast à Las Vegas.



«Elle prend soin de mettre la lumière sur moi, dit-il. Elle me donne aussi la scène quand elle va se changer. Pour moi, c'est différent que juste être choriste», confie-t-il.



D'ailleurs, Barnev Valsaint se fait souvent reconnaître. «Les fans de Céline connaissent tous les musiciens», dit-il en riant.



«Comme un deuxième père»



Parmi les moments marquants qu'a vécu Barnev Valsaint, impossible de passer sous silence le deuil de René Angelil, décédé en janvier 2016.



«Ça été très difficile, relate-t-il. Il était très impliqué dans la carrière de Céline, mais avec nous aussi. Il nous aidait toujours à nous améliorer. C'était comme un deuxième père. Il connaissait tellement l'industrie, il était tellement généreux. À chaque spectacle, on pense à lui.»