Les Rangers répliquent

Tomas Plekanec, Paul Byron et Brendan Gallagher n’ont pas marqué, mais ils ont visité ­souvent le territoire des Rangers. Ils étaient l’unité la plus dangereuse du Canadien.

-

Benn et Petry

Andreï Markov a mené les siens avec cinq revirements, mais le duo de Jordie Benn et Jeff Petry a été encore pire. Benn a cafouillé sur le but de Nash et Petry s’entête à ne pas ­vouloir absorber les mises en échec.