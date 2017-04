Les Sags affronteront les Sea Dogs

Olivier Galipeau a inscrit deux buts dont celui de la victoire en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont éliminé les Huskies de Rouyn-Noranda lors du septième et ultime match de la série l’emportant par la marque de 4-3 à l’aréna Iamgold, mardi soir.

L’auteur du but gagnant était tout sourire après le match. «Je dirais que c’est le but le plus important dans ma carrière. C’était indescriptible comme moment», a mentionné Galipeau après la rencontre.