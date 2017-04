Lévis débloque 15 millions de dollars pour de nouveaux aménagements au Quai Paquet

Satisfaite de l’engouement pour le Quai Paquet, inauguré en juillet 2016, la Ville de Lévis a confirmé l’ajout de nouveaux aménagements, dès cet été, à cet endroit fort populaire.

Un pavillon de services temporaire, où on trouvera des toilettes et des vestiaires, sera installé cet été. Il sera remplacé par un pavillon permanent à l’été 2018, a fait savoir le maire Gilles Lehouillier en point de presse, mardi après-midi.

Des arbres et des arbustes seront ajoutés pour créer des zones d’ombre. Une buvette d’eau, des supports à vélo, des poubelles et des tables à pique-nique feront également leur apparition. Ces ajouts représentent 400 000 $, mais s’inscrivent dans le cadre plus global de travaux de 15 millions $ dans la rue Saint-Laurent.

L’automne dernier, le maire de Lévis avait déjà révélé au Journal une bonne partie des améliorations projetées. «On va installer un pavillon pour permettre aux gens de se changer. C’est surtout pour les enfants qui utilisent les fontaines d’eau et qui ne peuvent pas embarquer mouillés dans les voitures», disait-il à l’époque. L’essentiel de ces travaux aura lieu avant le mois de juin.

Mardi, le maire a rappelé que «le succès de la Fontaine du Quai Paquet a dépassé toutes [les] attentes l’an dernier». «Nous avons constaté que l’engouement pour cette place publique était bien réel et nous avons écouté les commentaires des Lévisiens afin d’apporter certaines améliorations sur le site», a-t-il ajouté. Les fontaines promettent d’être «impressionnantes» cette année, puisque la Ville fera monter l’eau jusqu’à 30 pieds, soit un peu plus que les 20 à 25 pieds de l’année dernière, s’est félicité Gilles Lehouillier.

Selon ce dernier, la Ville de Lévis en est à «attacher les dernières ficelles» avec le Port de Québec concernant son projet-pilote pour accueillir des navires de croisière internationale dès cet été. Il s’agit là d’une illustration de la «complémentarité».

Deux emplacements de camions de cuisine de rue sont prévus cet été dans le secteur de la traverse, à Lévis, a rappelé le maire.

La rue Saint-Laurent

M. Lehouillier a également détaillé le phasage des travaux d’aménagement sur la rue Saint-Laurent. On assure que l’accès aux 468 cases de stationnement public sera malgré tout maintenu pendant ces travaux. La première phase des travaux va débuter ce mois-ci et se poursuivra jusqu’en décembre 2017. Une pause sera observée entre le 15 juillet et le 6 août, «afin de faciliter l’accès aux grands événements prévus sur le site».