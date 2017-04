Pertes d’emplois à venir

La mise en vente des 93 journaux de TC Transcontinental au Québec et en Ontario pourrait mener à la perte de dizaines, voire de centaines d’emplois au cours de la prochaine année, a confirmé au Journal le président et chef de la direction de l’entreprise, François Olivier.

TC a annoncé mardi matin qu'elle mettait en vente la totalité de ses publications locales et régionales, soit 92 journaux hebdomadaires et le quotidien gratuit Métro, comme le révélait Le Journal samedi. Le Publisac et les publications destinées au milieu des affaires, de la finance et de la construction sont exclus de la vente, tout comme les activités d'édition d'ouvrages pédagogiques.