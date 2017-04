Quel type de protection choisir pour sécuriser votre maison ?

Le nombre de cambriolages est en hausse au Québec comme dans le reste du Canada. Le SPO nous appelle à la vigilance régulièrement.

Si vous vous posez la question de protéger votre domicile et ne savez comment vous y prendre, cet article est pour vous.

Découvrons ensemble les différentes possibilités disponibles sur le marché québécois, du plus simple au plus complet.

Des ouvertures mieux contrôlées

C’est bien sûr le point le plus fragile de votre habitation.

La sécurité de la maison commence par la rigidité et la bonne résistance de votre porte d’entrée. Les fenêtres et les portes de garage sont aussi des points d’accès pour les cambrioleurs, penser à les protéger et les renforcer.

Optez pour des serrures offrant un niveau de sécurité accrue.

Serrures numériques

Les serrures numériques permettent un contrôle précis à l’aide de codes d’accès unique par utilisateur.

Serrures contrôlées

Les serrures et clés contrôlées sont particulièrement fiables, car elles sont très résistantes à l’intrusion, très solides et leur reproduction est très contrôlée. Un simple marchand de clés ne peut pas reproduire ce type de clé.

L’interphone pour contrôler les entrées

Différentes options s’offrent à vous:

Interphone classique avec un module à l’entrée du domicile et un appareil de réponse et d’ouverture à l’intérieur;

La vidéophonie : même fonctionnement avec la vidéo en sus.

Les systèmes d’alarme anti-intrusion

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, un système d’alarme vous permet de vous absenter en toute sécurité.

Des contacteurs sur les portes et les fenêtres et des détecteurs de mouvement placés à des endroits stratégiques sont chargés de repérer les intrusions. En cas d’alerte, ils préviennent la centrale qui déclenche la sirène. Le système peut aussi avertir le propriétaire ou une société de télésurveillance certifiée ULC, 7 jours sur 7, 24h/24 qui peut dépêcher un agent sur place.

Vous activez votre alarme à votre départ en composant simplement un code sur un clavier ou grâce à une télécommande.

Les systèmes de vidéo surveillance

Auparavant réservé aux entreprises, ce mode de surveillance est maintenant accessible aux particuliers, grâce aux développements de nouvelles technologies. Facile à installer et peu onéreux, il permet de surveiller ce qui se passe chez soi en direct, grâce à un dispositif fixe ou motorisé, avec ou sans détecteur de mouvement et envoi d’alerte.

Nul doute qu’installer un système d'alarme novateur et adapté à vos besoins est la solution la plus efficace pour se prémunir des cambriolages.

Les petits plus

Vision nocturne

Votre caméra peut être munie d’un éclairage infrarouge, seule solution pour localiser une personne dans l’obscurité.

Détection des animaux domestiques

Prenez un système conçu pour détecter les animaux domestiques afin de ne pas recevoir des alertes chaque fois qu’un animal passe devant le détecteur.

Résistance du matériel

Choisissez du matériel avec piles de secours afin que le système continue de fonctionner même en cas de coupure d’électricité. De même, il est préférable que la caméra soit capable de détecter le fait que son objectif a été obstrué ou détourné.

La limite

Pour des questions de respect de la vie privée, il est indispensable de ne filmer que l’intérieur de sa propriété (pièces, jardin, garage) sans pointer de caméra vers le domicile d’un voisin ou même la rue.

De même, vous ne pouvez pas filmer de personnes à votre domicile sans les en informer (garde d'enfants, femme de ménage)

Dans tous les cas, quelques précautions de bon sens en cas d’absence

Ne laissez pas votre courrier s’entasser dans la boîte aux lettres.

Ne laissez jamais une fenêtre ouverte même si on y accède difficilement.

Demander à votre voisin de passer régulièrement

Ou installer un système permettant de déclencher les lumières de la maison de façon aléatoire.

Avec ces quelques conseils, vous devriez pouvoir limiter le risque d’être victime de vol.