Une période de déménagement est souvent stressante et demande beaucoup d’organisation. Pour que tout se passe au mieux, il faut donc être bien préparé et notamment choisir la bonne date de dérangement. Mais savez-vous quelle est la meilleure période pour déménager à Montréal ?

Le 1er juillet : une date à éviter

Traditionnellement, le 1er juillet est la date officielle pour déménager au Québec, et plus précisément dans les villes de Québec et Montréal. Cette coutume résulte de la loi de 1974, qui établit la fin des baux de location au 30 juin. On comprend donc pourquoi, à l’époque, les habitants déménageaient dès le lendemain.

Même si aujourd’hui, le 1er juillet n’est plus la date officielle pour déménager, elle est malgré tout restée dans les mœurs. Ce phénomène social est pratique pour trouver facilement un nouveau logement, puisque de nombreux biens en location se libèrent au même moment. Cela permet également de déménager sans se soucier d’un changement d’école pour les enfants scolarisés.

Mais cette abondance de déménagements le 1er juillet entraîne aussi certains désagréments :

Les tarifs des déménageurs sont bien plus élevés, puisque la demande est très importante.

Même si les déménageurs professionnels font leur possible pour satisfaire ce pic de demande, beaucoup de déménageurs improvisés (et donc non qualifiés) en profitent aussi pour obtenir des clients.

Les rues sont plus encombrées par les camions, les déménageurs, les meubles et les ordures qui résultent des déménagements.

En clair : si vous souhaitez déménager à Montréal, évitez le 1er juillet !

Le déménagement en hiver, une solution économique

L’hiver est la basse saison pour les sociétés de déménagement. Même si l’été (juin à septembre) est plus favorable pour trouver un nouveau logement à Montréal, vous avez plutôt intérêt à prévoir de déménager en hiver.

Non seulement vous trouverez forcément des déménageurs professionnels disponibles (même sans vous y prendre des mois en avance), mais vous pourrez aussi bénéficier de tarifs plus avantageux. Les prestations peuvent être jusqu’à 50% moins chères ! De plus, pendant la basse saison, les sociétés de déménagement sont beaucoup plus flexibles. Ainsi, vous pouvez modifier la date de votre déménagement, si besoin.

Cela dit, les conditions climatiques en hiver sont bien plus rudes. Veillez donc à choisir des déménageurs expérimentés, qui sauront transporter vos affaires sans risques et apporteront par exemple des couvre-planchers. Pour obtenir des renseignements précis, contactez une compagnie spécialisée dans le déménagement résidentiel et qui offre un devis gratuit.

Déménager au bon moment pour faire des économies

Il n’est pas toujours possible de choisir la saison idéale pour déménager. Mais, quelle que soit la période, voici quelques astuces qui vous permettront de réduire les dépenses liées à votre déménagement :

De manière générale, il est préférable de déménager en milieu du mois, en dehors des dates de transitions mensuelles. Concrètement, évitez de déménager entre le 27 du mois et le 3 du mois suivant, qui correspondent à des dates de fins de baux à Montréal.

Ensuite, il est recommandé de déménager plutôt en semaine, et pas les week-ends. Tout simplement parce que la plupart des gens profitent de leurs jours libres pour faire leur déménagement. Les déménageurs sont alors plus sollicités les week-ends et augmentent leurs tarifs. Même si au Québec, la loi sur les normes du travail ne prévoit pas de congé pour déménagement, vous pouvez néanmoins demander à votre employeur de vous accorder quelques jours pour déménager en semaine.

Enfin, sachez qu’un déménagement pendant des vacances scolaires reste beaucoup plus cher qu’à un autre moment de l’année. Même si les tarifs sont plus avantageux en hiver qu’en été, évitez donc de déménager lors des fêtes de fin d’année.

Conclusion

Pour que votre déménagement se passe au mieux et vous coûte moins cher, choisissez donc les bonnes dates. En clair : évitez la période estivale, les vacances scolaires et les week-ends.