La Ville de Lévis se retire du projet de SRB

Coup de théâtre. La Ville de Lévis a décidé de se retirer carrément du mégaprojet de Service rapide par bus (SRB)

C’est ce que le maire de Lévis a annoncé en point de presse, mardi en fin d’après-midi. «C’est un projet difficilement justifiable sur le plan financier par rapport au bénéfice dont la population pourrait en tirer», a-t-il indiqué en point de presse.

Selon lui, «la trajectoire que prend ce dossier et les coûts qui y sont associés nous éloignent d’un projet acceptable pour les contribuables». La décision a été prise à l’unanimité des conseillers municipaux qui participaient à une réunion cruciale sur le sujet mardi. D’après M. Lehouillier, «c’est peut-être un bon projet pour Québec, mais ce n’est pas un projet conforme à notre réalité (lévisienne)».

Sans vouloir détailler les divers scénarios qui étaient sur la table, le maire de Lévis a évoqué un coût total pouvant aller jusqu’à 660 millions $ pour la portion lévisienne du projet. Même si la construction avait été financée à 100% par les deux gouvernements, les coûts d’opération auraient été trop importants, a insisté le maire de Lévis.

C’est d’autant plus vrai que seulement 11% de la clientèle projetée du SRB devait provenir de la Rive-Sud, a-t-il ajouté. Pis encore, le maire Lehouillier a dit sentir que «l’acceptabilité sociale» du projet n’était plus au rendez-vous.

Un comité créé

M. Lehouillier a par ailleurs mandaté un comité présidé par le conseiller Michel Patry pour «finaliser et accélérer les projets destinés à décongestionner Lévis et à obtenir sa juste part des investissements gouvernementaux qui seront consentis». Aucun échéancier de ces travaux n’a été précisé, mais le maire de Lévis voudrait que le comité livre sa réflexion d’ici l’automne.

Le comité devra notamment «prévoir un réseau de transport collectif renforcé dans une formule qui alliera agilité et efficacité, à l’intérieur de la capacité de payer des contribuables».

Labeaume n'est pas surpris

Interrogé sur ce rebondissement majeur par la chef de l’opposition Anne Guérette, à l’hôtel de ville de Québec mardi soir, le maire Régis Labeaume n’a pas paru ébranlé ni étonné ni même déçu.



«Écoutez, on n’a plus de partenaire sur la rive-sud tout simplement... On s’y attendait. On n’est pas vraiment surpris avec ce qu’on avait lu et entendu la semaine dernière. C’est une décision qu’on respecte tout simplement. C’est le choix de Lévis. Ceci dit, à partir de maintenant, nous, dans les prochains jours, on va revenir devant le public et on va les informer de ce qu’on veut faire.»



En mêlée de presse, quelques minutes plus tard, le maire n’a pas davantage précisé ses intentions. Pressé de questions, il a cependant laissé sous-entendre que les élus de Lévis avaient cédé aux pressions populaires.



«On comprend aussi que politiquement, c’était rendu un peu compliqué là-bas», a-t-il lâché, rappelant qu’il s’était pourtant entendu avec son homologue sur un tracé il y a une dizaine de jours. «Vous savez, on a toujours des plans B», a-t-il ajouté, imperturbable.

Une priorité du gouvernement Couillard

Il reste maintenant à savoir si le gouvernement du Québec révisera les paramètres de son appui financier au projet. Le SRB Québec-Lévis figure dans les trois grands projets d’infrastructure priorisés le gouvernement Couillard auprès du gouvernement Trudeau.

«On prend acte de la déclaration du maire Lehouillier. [...] Avant de faire un commentaire sur la suite des choses il va falloir s’assoir avec les différents partenaires», a réagi le ministre des Transports, Laurent Lessard, par l’entremise de son attaché de presse, Mathieu Gaudreault.

«Il faut se rappeler que l’engagement du gouvernement dans le projet de SRB répondait à la demande des deux villes de mettre en place un système de transport en commun, a souligné M. Gaudreault. On s’était engagé financièrement là-dedans. Les villes nous avaient demandé, il n’y a pas si longtemps, d’accélérer la cadence et de les aider à le réaliser le plus vite possible. Maintenant, on comprend que ça vient de changer à Lévis. On en prend acte.»

Après les 5 M$ dépensés il y a quelques années pour l’étude de faisabilité du tramway-SRB, le gouvernement du Québec a allongé 12,5 M$ pour la création d’un bureau de projet, avant de réserver 56 M$ au dernier budget provincial pour la réalisation des plans et devis.

Au cours des dernières semaines, le ministre Lessard a répété que les 56 M$ étaient pour un projet de SRB à Québec et Lévis.

«Comme c'est un projet des villes de Lévis et de Québec et que nous étions en soutien à celles-ci, je vais avoir la politesse de les laisser réagir avant d'émettre un commentaire», a indiqué de son côté le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais.

