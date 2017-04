Un Carrefour de théâtre coups de cœur

De l'audace, un troisième essai, des premières Nord-Américaines et des créations qui sortent du cadre habituel, le Carrefour international de théâtre proposera une programmation où la vie, l’amour, la mort, le sexe, la bouffe et l’art seront au rendez-vous.

La cuvée printanière de cette 18e édition, qui se déroulera du 25 mai au 10 juin, en est une constituée d’éléments forts, soutient la directrice artistique Marie Gignac.

«Chacune des pièces qui font partie de la programmation a été un coup de coeur», a-t-elle affirmé, mardi, en conférence de presse.

Huit nouveaux objets théâtraux ont été dévoilés après les créations Des arbres à abattre, qui sera présenté en première Nord-Américaine, La fureur de ce que je pense, consacré à l’univers de Nelly Arcand et la relecture actualisée du Déclin de l’empire américain, révélés au cours des derniers mois.

Les 26, 27 et 28 main, au lendemain du lancement de la nouvelle mouture du spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...?, la Caserne Dalhousie présentera Et si elles y allaient, à Moscou? (E Se Elas Fossem Para Moscow?), une adaptation des Trois Soeurs de Tchekov, transportée dans le Brésil d'aujourd'hui.

Il s’agit d’une proposition où les spectateurs auront le choix d’assister à la pièce ou au film qui sera tourné en direct dans deux espaces distincts. Les rôles seront inversés au retour de l’entracte.

Présenté l’an dernier, sous forme de laboratoire, lors des Chantiers du Carrefour, le Projet BBQ, de Claude-Breton Potvin, accèdera aux ligues majeures les 29 mai et 30 mai et les 5 et 6 juin.

Il s’agit d’un parcours où les spectateurs assisteront à cinq courtes pièces écrites par Joëlle Bond, Steve Gagnon, Isabelle Hubert, Anne-Marie Olivier et Érika Soucy avec des arrêts dégustations au Pied Bleu, au Cercle, au Coin de la Patate et au café-bar Le Zinc, dans le complexe Méduse, avec le traiteur Les Belles tartes.

En première Nord-Américaine, le 30 et 31 mai, au Théâtre de la Bordée, We Love Arabs, est une rencontre improbable entre un danseur arabe et un chorégraphe israélien, qui incarneront sur scène, avec ironie, humour et autodérision, le contexte politique délicat entre les arabes et les juifs israéliens qui vivent en Israël. Un spectacle porteur d’un message de réconciliation et de coexistence.

TROISIÈME TENTATIVE

Annulée, en 2015, en raison d’une blessure à la comédienne Aurélia Thierrée et lors de la grève des transports en France le printemps dernier, la production Murmures des murs tentera de déployer sa magie et sa poésie, les 2, 3 et 4 juin à La Bordée.

Table Rase, une production québécoise qui a été présentée à guichet fermé à Montréal, la saison dernière, s’amène les 2, 3 et 4 juin au Théâtre Périscope.

Six amies dans la vingtaine se retrouvent dans un chalet où elles aborderont, dans un langage parfois très cru, leurs doutes, leurs questionnements et leurs secrets les plus intimes. Une soirée débridée qui va les transformer à jamais. Table Rase est un mélange faits réels et de fiction.

À l’affiche à la Caserne Dalhousie, les 3, 4 et 5 juin, Nous voilà rendus mettra en vedettes des ainés, non-comédiens, de la résidence Le Saint-Patrick, qui aborderont les pertes de mémoire, de force physique de mobilité et la fin de vie.

Les 7, 8 et 9 juin, Antoine Defoort proposera une conférence-spectacle intitulée Un faible degré d’originalité, au Périscope, où il abordera les droits d’auteurs à l’ère du numérique.

Foreign Radical, de la compagnie Theatre Conspiracy, de Vancouver, proposera, les 9 et 10 juin, au Studio d’essai du complexe Méduse, une expérience où une trentaine de spectateurs seront impliqués dans une création qui abordera, à travers une enquête sur un présumé terroriste, l’omniprésence des mesures de sécurité susceptibles de limiter la liberté et la vie privée des gens.

Tous les détails entourant 18e édition du Carrefour international de théâtre sont en ligne à l’adresse carrefourtheatre.qc.ca