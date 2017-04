Un comité efficace

Permettez-moi de revenir sur les fêtes du 150e anniversaire de fondation de la municipalité de Pont-Rouge qui ont pris leur envol samedi dernier (spectacle des Trois Accords) et qui se poursuivront périodiquement jusqu’au 15 décembre.

Samedi dernier, je voulais, dans ma page, saluer les membres du comité des fêtes, mais un manque d’espace m’a empêché de le faire, donc je me reprends ce matin. Le comité est constitué de Jacinthe Drolet, Daniel Leclerc, Murielle Matte, Jacques Matte, Lina Moisan, Chantal Carette, Pierre Côté, Marcellin Simard, Mario Larue, Sylvain Brousseau, Simon Julien, Michel Brière, Marc Voyer, Guylaine Charest, Claude Rochette et Michel Godin.

Soutien à long terme

Photo courtoisie

Davie, le grand chantier naval de Lévis (le plus grand au Canada), s’est engagé à soutenir à long terme l’organisme de Lévis Le Grenier qui offre des services d’aide alimentaire aux personnes dans le besoin. «Il faut se souvenir que Le Grenier a soutenu des familles d’employés de Davie quand, par le passé, l’entreprise a traversé des périodes difficiles. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une position où nous sommes heureux de pouvoir redonner à notre tour», a expliqué Melissa Morrison-Belleau, vice-présidente des ressources humaines chez Davie. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Caroline La Fontaine, coordonnatrice Comptoir Le Grenier; Yvon Gosselin, président Comptoir Le Grenier; Jared Newcombe, chef de la direction Chantier Davie; et Melissa Morrison-Belleau.

Kia Lévis

Photo courtoisie

C’est le lundi 1er mai que le concessionnaire Kia Lévis prendra possession de son nouvel édifice aux abords de l'autoroute 20, à l'intersection des boulevards Wilfrid-Carrier et Alphonse-Desjardins (anciennement occupé par Bestbuy pièces d’auto). Le nouveau Kia Lévis comptera aussi sur un tout nouvel atelier en plus d’un réaménagement complet de l'immeuble selon les normes du tout nouveau concept architectural «cube rouge» de KIA MOTORS. L’investissement de plus de 6 millions de dollars pour l’entreprise permettra aussi la création d’une dizaine de nouveaux emplois qui s’ajoutent à la trentaine d’emplois existants. Sur la photo, Marcel Lacasse, le président-directeur général de Kia Lévis.

Prêts pour la fête

Photo courtoisie

Les fêtes du 150e anniversaire (http://pontrouge150.com) de Pont-Rouge peuvent compter sur deux personnes importantes qui se sont impliquées à bien des niveaux dans l’organisation des célébrations à venir. Il s’agit du pharmacien de Pont-Rouge, Michel Martel (photo de gauche), qui agit à titre de président des fêtes du 150e et de Ghislain Langlais (à droite), maire de Pont-Rouge. Ils vous invitent évidemment à la fête!

Anniversaires

Photo courtoisie

Maria Sharapova, (photo), joueuse de tennis russe, 30 ans... Geneviève Guérard, 1re danseuse des Grands Ballets Canadiens (1999-2006), 44 ans... Corneliu Montano, chanteur québécois, 34 ans... Kate Hudson, actrice américaine, 38 ans... David La Haye, comédien et acteur de cinéma, 51 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 avril 2016. Estelle Balet (photo), 21 ans, Suissesse, championne du monde de snowboard freeride... 2016. Milt Pappas (photo), 76 ans, ancien joueur étoile (lanceur) des Cubs de Chicago de la LNB... 2015. Richard Anthony, 77 ans, chanteur français qui a vendu plus de 50 millions de disques.