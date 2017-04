Voici 5 DJs atypiques qui «cassent la baraque» derrière les tables tournantes

S’il y a une chose qu’on aime au Sac de Chips, c’est bien les histoires inspirantes et les gens qui ont des vies hors du commun. On aime encore plus lorsque ces personnes nous font danser comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Voici donc, 5 DJs atypiques qui «cassent la baraque» derrière les tables tournantes !

1. Dj Sumrirock, la DJ japonaise de 82 ans.

Propriétaire d’un resto de dumplings de jour et reine du nightlife la nuit, Sumiko Iwamuro alias DJ Sumirock est devenue une véritable vedette au Japon. La mamie de 82 ans a toujours été attirée par la musique électronique et c’est tout récemment qu’elle a décidé de s’écouter et de vivre pleinement sa passion. Elle a donc décidé de suivre un an de cours de djing dans une école spécialisée du Japon. Il n’en fallait pas plus pour que celle-ci devienne une vraie sensation mondiale et surtout, la grand-mère la plus cool du monde.

2. DJ Lance Blaise, le DJ aveugle.

DJ Lance Blaise du New Jersey est une véritable inspiration. À cause d’un diabète sévère, Lance est devenu graduellement aveugle au début des années 2000. Grâce à de nouvelles technologies en matière de chirurgie oculaire, Lance a pu récupérer 5% de sa vision dans l’œil gauche et 15% dans l’œil droit. Ayant collaboré avec les plus grands de la house music, DJ Lance Blaise est toujours actif sur la scène électronique.

3. Dj Matt Howes, le DJ avec un seul bras.

Le DJ norvégien Matt Howes manie les tables tournantes depuis qu’il a 14 ans. Un accident de moto lorsqu’il avait 21 ans a eu raison de son bras droit, les médecins ayant malheureusement dû lui couper le bras sous l’épaule. Matt Howes est tant passionné du djing que deux semaines après sa chirurgie, il était déjà de retour devant sa console à faire danser des gens. Wow.

4. DJ Arch Junior, le plus jeune DJ du monde.

DJ Arch Junior, un bambin de 3 ans, a remporté en 2015 South Africa’s Got Talent. Aujourd’hui âgé de 5 ans, DJ Arch Junior est encore à ce jour le plus jeune DJ du monde. Son afro-house envoûtant a réussi à convaincre l’Afrique du Sud et les juges de la compétition de lui remettre le gros prix d’une valeur de plus de 45 000$ canadiens!

5. DJ Robbie Wilde, le DJ sourd.

DJ Robbie Wilde est probablement l’un des DJs les plus inspirants de la planète. La raison? Celui-ci est sourd! Ayant subi plusieurs infections aux oreilles en bas âge et ses parents n’ayant pas eu d’argent pour le faire soigner, celui-ci a perdu graduellement l’ouïe dans ses deux oreilles. Triste histoire. Au fil du temps, Robbie est devenu sourd à 80% dans son oreille gauche et 100% dans son oreille droite. Robbie a su développer son «oreille musicale» selon les vibrations du rythme, les réactions des gens et surtout, sur les émotions que la musique crée chez lui.

6. DJ Pascal Kleiman, le DJ sans bras qui mixe avec ses pieds.

Né sans main et sans jambe, Pascal Kleiman est ce que l’on pourrait qualifier d’un exemple de persévérance. Diplômé en droit à Toulouse au début des années 90, celui-ci sentait qu’il devait écouter son cœur et faire ce qu’il a toujours voulu faire : devenir DJ de acid trance. Son handicap ne le frêne en rien, bien au contraire, faisant de lui un DJ unique qui fait danser les foules partout sur la planète. Dj Pascal Kleiman est le sujet d’un documentaire, Heroes, paru en 2008.