Vous êtes en démarrage d'entreprise ? 5 conseils pour minimiser vos coûts de départ !

Avoir sa propre entreprise est un projet que tout salarié caresse. Ne plus devoir rendre des comptes à un employeur mais être son propre patron, c'est l'objectif de beaucoup de personnes. Or, démarrer son entreprise nécessite beaucoup de démarches, d’études et d’analyses, ainsi qu’une évaluation parfaite des coûts de départ. Afin d’aider tout un chacun à entrevoir le budget nécessaire, et accessoirement de le réduire si possible, ci-après 5 conseils pratiques pour minimiser vos coûts de départ.

Bien choisir l’activité de l’entreprise

Il est généralement conseillé par les experts de trouver une activité qui passionne, qui cadre dans vos compétences personnelles, qui vous attire particulièrement, et qui coûte un capital de départ moins cher pour sa future entreprise. En effet, pour créer une boîte dans la pharmaceutique, il faudra prévoir quelques millions d’euros, alors que pour une agence de conseil, 10.000 euros peuvent largement suffire. C’est en faisant le bon choix que les coûts de démarrage peuvent réduire.

En choisissant une telle activité, le calcul des charges et coûts de fonctionnement sera plus simple et accommodera plus le futur entrepreneur. Le coût de l’installation, les besoins en fonds de roulement ou BFR seront ainsi plus abordables vu la nature de l’activité.

Minimiser les charges d’installation

Parmi ces dépenses d’installation, il est à considérer les meubles, les bureaux d’installation, les fournitures de départ, etc. Pour minimiser les coûts d’investissement, il est conseillé d’opter pour un bureau virtuel avec tous les avantages possibles pour votre PME et de choisir un forfait sur un nuage lors de la création des supports digitaux, en appui de l’activité, au tout début. De cette manière, vous n’aurez pas à payer, par exemple, pour les services de réception, de gestion de courrier, de gestion des appels entrants, etc.

Au fur et à mesure que la boîte tourne, il vous sera possible d’agrandir selon vos préférences votre entreprise en engageant des personnes physiques pour traiter ce genre de travail, ou de garder ce même principe qu’au commencement. Dans tous les cas, la grande différence financière en vaut réellement le coup.

Savoir séduire les fournisseurs

Parmi les plus grandes méthodes utilisées pour minimiser son coût de démarrage d’entreprise reste la bonne manière de séduire les fournisseurs. Quelle que soit la nature de votre activité, vous nécessiterez de matériels, de matières premières... Vous devrez donc collaborer avec de nombreux fournisseurs. Ainsi, pour minimiser vos dépenses, contracter un partenariat avec ces prestataires vous permettra d’alléger vos charges au tout début. Vous pourrez, par exemple, envisager un paiement après un à trois mois d’existence, au moment où les bénéfices commencent à s’entrevoir.

Il en va de même avec les négociations bancaires afin de vous acquitter de vos engagements auprès de vos fournisseurs et de vos collaborateurs.

Trouver un spécialiste pour éditer votre plan d’affaires

Même si vous disposez déjà des compétences nécessaires pour diriger une entreprise, il est toujours avantageux d’avoir un regard extérieur. En effet, un spécialiste pourra vous élaborer un business plan conforme aux critères à prendre en compte dans le but de minimiser vos financements de départ. Il y en a ceux qui proposent des prestations personnalisées pour répondre convenablement à tous vos besoins.

Ces experts pourront également vous être d’un appui considérable dans les diverses négociations à entreprendre auprès de vos fournisseurs, de votre banquier, etc.

Prendre le temps d’étudier votre projet

Et enfin, comme solution pratique en vue d’alléger les coûts d’investissement pour une création d’entreprise, il est conseillé de prendre vraiment la peine d’étudier les tenants et aboutissants du projet. Il faut se donner du temps pour tout évaluer, reévaluer si nécessaire même pour éviter de dépenser outre mesure et de bannir les éventuels dérapages dans le futur.