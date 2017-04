Vous pensez rénover votre salle de bains cet été ? 5 pièges à éviter !

Rénover sa maison est une manière de changer un peu de décor, de suivre les tendances du moment et avoir un intérieur stylé et confortable. Même si cette action relève généralement de l’inspiration de tout un chacun, il existe néanmoins certaines règles à respecter si l’on veut obtenir des résultats satisfaisants. Ci-après donc 5 pièges à éviter si vous souhaitez rénover votre salle de bains cet été.

Le surplus de décoration

La salle de bain est un lieu intime qui mérite d’être bien décoré pour être confortable à tout le monde. Il n’y a pas d’exception, homme, femme et enfant adorent passer du temps dans cette pièce au quotidien. Rien de plus normal donc que de la décorer de manière adéquate. Toutefois, le premier piège à éviter est de vouloir « en faire trop ». En effet, les accessoires de décoration pour salle de bain qui sont proposés dans le commerce sont beaux et stylés les uns comme les autres. Mais ce n’est pas une raison pour faire de votre salle de bain un fourre-tout inutile. Non seulement, ils occuperont tout votre espace, mais en plus, ils terniront la beauté de votre pièce. Choisissez donc ce qui est fonctionnel, pratique et les accessoires qui vous mettront à l’aise.

L’éclairage non adapté

En fonction des accessoires de décoration que vous choisissez, il peut arriver que certains meubles vous gâchent l’éclairage. Il faut faire attention à ce que cela n’arrive pas, car la salle de bain nécessite une clarté indispensable pour pouvoir s’occuper de son hygiène confortablement. Ainsi, si vous avez choisi un meuble de salle de bain tendance, et qu’il contraste malheureusement votre éclairage, n’oubliez pas d’opter pour des luminaires adaptés en conséquence. De nombreuses boutiques de décoration disposent d’une grande variété de styles, lesquels ne manqueront pas de vous satisfaire. Les ampoules rétro en sont des exemples très répandus actuellement.

Le budget mal évalué

Vous pensez que votre petite salle de bain ne nécessitera pas un budget faramineux. Néanmoins, pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut prendre la peine de bien étudier les dépenses y afférentes. En effet, la rénovation complète de votre salle de bain y compris les travaux de plomberie demande toujours une préparation au préalable en termes de budget. Il faut s’enquérir des tarifs de prestations des plombiers, des décorateurs professionnels si le besoin s’en ressent, etc. Aussi, pour éviter de devoir rallonger le budget préparé, il est recommandable de prendre les précautions nécessaires.

Ne pas penser à faire des économies

Pour diminuer les dépenses et faire des économies pour son projet de rénovation de salle de bain, il est recommandé de faire une comparaison des prix sur le marché. De cette manière, il vous sera possible de bien coordonner vos futurs travaux. Des soldes allant jusqu’à moins 30 % sont accessibles certaines périodes. Il vous sera donc bénéfique de bien choisir le moment du commencement de vos travaux. Ainsi, vous pourrez disposer d’un peu de financement pour parfaire la décoration de la salle de bain, ou des autres salles attenantes.

S’impatienter

C’est vraiment l’un des pièges les plus habituels dans lequel tout individu en plein chantier de rénovation tombe à chaque fois. Pour éviter de vous impatienter, jugez de la durée nécessaire pour réaliser votre projet. Ainsi, vous vous éviterez un tracas et un stress inutile. C’est également mieux puisque vous ne risquerez pas de donner encore plus de pression à vos ouvriers. En effet, plus vous vous acharnerez sur eux, plus la qualité de vos travaux s’en ressentira. Aussi, prenez le temps de contacter plusieurs experts et de leur demander leur délai d’exécution pour votre projet. Ainsi, vous ne vous impatienterez plus.