Yvon Bussières confirme sa candidature indépendante dans Montcalm-Saint-Sacrement

Le conseiller municipal Yvon Bussières a confirmé mardi qu’il sera bel et bien candidat indépendant au poste de conseiller dans le district de Montcalm-Saint-Sacrement lors de l’élection municipale de novembre prochain.

«J’offre ma sagesse et mon expérience aux citoyens. Les gens ont besoin d’un jeune aîné actif qui soit une voix nouvelle indépendante plutôt qu’une voix partisane», a estimé M. Bussières qui a longtemps siégé comme conseiller pour Démocratie Québec (DQ) avant de devenir indépendant au cours des derniers mois. Début mars, l’homme de 66 ans avait surpris plus d’un observateur de la scène municipale en indiquant que sa candidature était très probable.

Mardi matin, Anne Guérette a dévoilé les noms de sept candidats de DQ, dont celui de Christophe Navel dans Montcalm-Saint-Sacrement. La chef de DQ a expliqué que son candidat incarnait «la relève» par rapport à M. Bussières.

«Il y a 24 ans, j’incarnais moi-même la relève et j’avais 250 personnes dans la salle lors de mon investiture. Or, dans le cas de M. Navel, c’est juste la chef qui l’a nommé», a répliqué celui qui est l’élu le plus âgé de l’actuel conseil municipal.

Ce dernier ne voit aucun problème à affronter un candidat d’Équipe Labeaume et un prétendant de DQ, son ancienne formation politique. «C’est la démocratie. Les gens feront leurs choix», a-t-il laissé tomber.