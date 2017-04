10 Ford Mustang d’occasion pour rouler cet été

La neige est presque toute fondue. Place au printemps et au retour des bagnoles qui font rêver. Produite sans interruption depuis 1964 et 1/2, la Ford Mustang n'a plus besoin de présentation.

Ford Mustang 1970

La ligne de type fastback est absolument irrésistible. Son V8 de 351 pouces-cube jumelé à une boîte manuelle à 4 rapports vous permettra de laisser votre marque sur l’asphalte. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang GT 2015

En 2015, Ford a produit une édition spéciale afin de commémorer le 50e anniversaire de la Mustang. D’après l’annonce, celle-ci n’aurait jamais été immatriculée et n’afficherait que 82 kilomètres au compteur. Collectionneurs et spéculateurs, voici une offre pour vous. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang 7up 1990

Caractérisée par sa peinture verte et son intérieur en cuir blanc, la Mustang 7up demeure un classique pour les amateurs du pony-car de Ford. En plus d’un faible kilométrage, celle-ci a eu la chance d’être remisée en hiver. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang 2012

Parce qu’un V6 suffit bien souvent pour un usage quotidien. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang Saleen S281 2000

En 2000, la Saleen S281 développait 350 chevaux-vapeur et 410 livres-pied de couple, contre 260 et 300 pour la Mustang GT régulière. Cliquez ici pour voir l’annonce.

1966 Ford Mustang

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’aubaine du siècle, on ne peut nier l’aspect légendaire de la toute première génération de la Mustang lancée en 1964 et 1/2. Cliquez ici pour voir l’annonce.

1999 Ford Mustang Cobra SVT 1999

Rouge, manuelle et 100% d’origine, que cherchez-vous de plus? Il est important de noter que ces Mustang ont souvent été modifiées afin d’être plus performantes notamment sur les pistes d’accélération. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang Bullitt 2008

Afin de rendre hommage au célèbre film Bullitt mettant en vedette une Ford Mustang 1968 verte et une Dodge Charger noire de la même année, Ford en a commercialisé une série limitée en 2008. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang GT 2004

Celle-ci souligne le 40e anniversaire de l’arrivée de la Mustang. Se promener les cheveux au vent par une belle journée d’été, ça n’a pas de prix ! Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang Indy 500 Pace Car 1979