Le yoga - chaud ou non- est devenu hyper populaire sur toute la planète et c’est tant mieux, car le yoga , c’est bon pour toi.

Mais comme dans tout cours de groupe, il y a des irritants.

Surtout quand tu te ramasses 60 personnes à suer en même temps dans une classe chauffée à 40 degrés

Bref. Voici 23 choses qui «gossent» vraiment au yoga (chaud ou non)

1. La fille ou le gars qui s’étire avant le cours en se prenant pour un artiste du Cirque du Soleil

2. Celui et celle qui arrive 2 heures d’avance et s’étalent dans la classe comme s’il était dans le sous-sol de chez leurs parents.

4. La personne qui se met si proche de ton tapis que lorsqu’elle se penche en avant, elle dégouline... sur ton tapis.

5. Ceux qui sont en amour avec leur shape et qui se regardent avec une moue dans le miroir durant toute l’heure.

6. Celui ou celle qui est toujours deux postures en avant de la prof pour montrer que «c’est un régulier» et qu’il connaît le flow.

7. La personne qui respire 32 fois plus fort que les autres comme si sa vie en dépendait. Oui il fait chaud, on le sait, on est là nous autres aussi.

8. Le «gaz aux œufs» silencieux qui te perfore les narines et qui plane dans le peu d’air ambiant qui reste durant tout le cours.

9. Celle qui vient flasher son kit Lululemon à 225 «piasses».

10. Celle habillée beaucoup trop sexy ou en semi-sous-vêtements pour se montrer le body. Premièrement, t’es pas chez toi en bobettes un dimanche matin et deuxièmement, on le sait que tu viens 4 fois par semaine, tu nous «gosses» ça fait 2 ans.

11. Le gars qui vient au cours pour cruiser les filles célibataires. (bonne tactique cependant)

12. Le doux mélange d’admiration/jalousie envers la dame de 65 ans qui est 176 fois plus en forme que toi. #respect

13. Les filles qui viennent en gang et qui pensent que le vestiaire est leur appartement et qu’elles se préparent pour sortir.

14. Ceux qui disent le «Namasté» de la fin avec beaucoup trop d’accent, de passion et de détermination.

15. Les gars qui se mettent dans la rangée arrière pour être sûrs d’avoir la meilleure vue sur les postérieurs féminins de la classe.

16. Les couples «esprit sain dans un corps sain» qui vont au yoga ensemble et qui semblent voler sur un nuage de bonheur et de santé.

17. Ceux qui arrivent 3 minutes avant le cours et qui n’ont pas d’abonnement, de tapis, de serviette, de cadenas et de bouteille d’eau et te mettent dans le «gros jus», car ils doivent tout payer tout ça au comptoir pendant que les gens font la file pour «scanner» leur carte de membre et y aller.

18. Ceux qui ne suent pas, qui n’ont pas de serviette, ni parfois même de bouteille d’eau.

19. Ceux qui monopolisent le prof 14 secondes après le cours pour des conseils privés.

20. Le prof de yoga vraiment trop beau qui te dérange dans ta pratique, car tu aimes mieux le regarder que de «focuser» sur ta posture.

21. La personne qui déroule son tapis super fort et te le «claque» dans les oreilles sans pitié.

22. Les gens qui arrivent 23 secondes avant le début du cours et qui sont frustrés de ne pas avoir de place pour mettre leur tapis et qui viennent se «squeezer» à côté de toi en te demandant de te déplacer de 6 pouces pendant que ça fait 20 minutes que tu relaxes au sol les yeux fermés, car toi tu arrives à l’heure tsé.

23. Ceux qui arrivent toujours avec un smoothie vert à 14 «piasses» ou qui se prennent un kombucha hors de prix et des barres énergétiques à chaque cours pendant que toi tu bois de l’eau de la buvette et que tu manges une pomme, car l’abonnement coûte déjà assez cher.