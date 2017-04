BOILY, Lucien



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 18 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Lucien Boily, époux de dame Jeannette Boulianne. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles, de 10h30 à 12h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses fils: Gaspard (Marie-Claude Gauthier), Gaétan (Hélène Boucher), Gilles (Nadia Larrivé), feu Diane; ses petits-enfants: Andrée-Anne, Guillaume, Gabriel, Grégory, Anthony,Laurie, Thomas-Louis et Louis-Philippe; ses arrière-petits-enfants: Florence et Antoine Rousseau. Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs: Marie-Reine (feu Eugène Plante, feu Maurice Careau), Gaston (Huguette Tremblay), Guy (Nicole Boulianne), Laurent (feu Solange Robert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, av Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél: 418 527-4294. www.societealzheimerdequebec.com