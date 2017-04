Anthony Pratte-Lops change d’avocat

SAINT-HYACINTHE | La cause du présumé meurtrier de Daphné Huard-Boudreault, assassinée à Mont-Saint-Hilaire, devrait être entendue dans un court délai.

Habillé d’un chandail gris foncé à manches courtes, Anthony Pratte-Lops, accusé du meurtre prémédité de son ex-copine de 18 ans, n’a jamais regardé la salle d’audience lorsqu’il a fait son entrée dans le box des accusés.

Quelques membres de sa famille et quelques-uns de ses amis étaient présents, mais aucun n’a souhaité s’adresser au Journal.

L’homme a décidé de changer d’avocat et fera confiance à Me Marie-Ève D’Anjou pour le défendre.

Photo Magalie Lapointe

Arrêt Jordan

Le juge Richard Marleau a pris quelques minutes pour expliquer à la nouvelle avocate de la défense, Me Marie-Ève D’Anjou, que la preuve de ce meurtre n’était pas très complexe. Qu’il y avait une préoccupation très présente concernant le délai, en raison de l’arrêt Jordan. Cet arrêt prévoit qu’un accusé doit être jugé dans un délai de 18 ou 30 mois.

«Oui, c’est un dossier ou les faits sont relativement simples. Clairement, c’est un dossier qui pourra procéder rapidement», a dit Me D’Anjou.

L’accusé devra revenir devant le tribunal le 30 mai prochain pour que soit fixée la date de l’enquête préliminaire.

Me Marie-Ève D’Anjou a été mandatée par l’accusé à la fin du mois de mars pour le défendre. La preuve n’est toujours pas complétée, mais Me D’Anjou a confirmé qu’une enquête préliminaire sera nécessaire. Puisqu’elle ne disposait toujours pas de tout le contenu de la preuve, elle n’était pas en mesure de confirmer si une évaluation psychologique ou psychiatrique serait demandée. «Le dossier suivra son cours et nous déterminerons si c’est une avenue possible au cours des prochains jours et des prochaines semaines», a conclu Me D’Anjou.

Rappelons que l’homme de 22 ans est accusé de meurtre prémédité. Il aurait assassiné son ex-copine âgée de 18 ans, Daphné Huard-Boudreault, le 22 mars dernier, dans un appartement de la rue Forest, à Mont-Saint-Hilaire.