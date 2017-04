Bouleversements politiques

Plusieurs populations désespérées par leurs politiciens cherchent de nouveaux héros qui combleront leurs aspirations. Les Américains ont élu Trump, les Philippins, Duterte, les Turcs soutiennent encore Erdogan. Cependant, les Français hésiteraient entre Le Pen et Macron, des candidats hors des cercles habituels de la gauche socialiste et de la droite républicaine.

Choisir le pire

Paradoxalement, les citoyens, qui déplorent l’incapacité de leur gouvernement à assurer la prospérité pour tous et leur laxisme devant la montée des inégalités, élisent des dirigeants aux antipodes de leurs préoccupations lorsque ceux-ci accaparent le pouvoir. Donald Trump est une illustration de ces contradictions en se présentant comme champion de la classe moyenne tout en s’entourant d’un club de milliardaires au conseil des ministres. Après avoir promis de remplacer l’Obamacare par un régime supérieur à meilleur prix, il a soutenu un projet de loi qui aurait privé des millions d’Américains d’une protection d’assurance pour leurs soins de santé.

Le bilan n’est pas plus reluisant pour Duterte qui se vantait d’éradiquer la corruption dans son pays ou pour Erdogan qui devait ouvrir les portes de l’Europe à la Turquie. Leur autoritarisme, les détentions arbitraires et les assassinats commandés ont de quoi faire frémir les plus démocrates.

La France des Lumières

L’élection française échappera-t-elle à cette montée fulgurante du populisme en pavant la voie à un candidat qui rallie des votes dans les différentes mouvances? Ni à gauche, ni à droite, Emmanuel Macron prône la prospérité économique et un solide filet social pour une France ouverte sur le monde. Ou au contraire, le pays se donnera-t-il son Trump, incarné par la candidate du FN, Marine Le Pen.

Les Canadiens redoutent les effets néfastes de l’élection de Donald Trump, mais il ne faudrait pas sous-estimer les conséquences de la prochaine élection française sur la suite du monde. Fidèle à ses traditions républicaines, la France pourra-t-elle être le rempart sur lequel viendra se fracasser le populisme?