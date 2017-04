Chantiers routiers à Québec : une année record en 2017

La Ville de Québec investira une somme record de 220 M$ dans plus de 800 chantiers sur son réseau routier municipal, en 2017, une hausse de 120 % par rapport à l’an dernier.

Les automobilistes renoueront sous peu avec les cônes orange qui se multiplieront à vitesse grand V à compter du mois de mai. La Ville entend profiter à fond des généreux programmes gouvernementaux FEPTEU et PIQM, desquels elle attend 100 M$ en subventions pour couvrir près de la moitié de ses investissements.

Le décompte précis du nombre de chantiers n’a pas encore été finalisé. En conférence de presse, le vice-président du comité exécutif Jonatan Julien a évoqué un nombre oscillant «entre 800 et 900 chantiers» pour reconstruire ou entretenir 200 kilomètres de chaussée où l’asphalte sera remis à neuf.

Si le kilométrage touché et le nombre de chantiers se comparent à ceux de l’année 2016, la nature des travaux n’est pas nécessairement la même. «Nos efforts porteront sur des travaux de plus grande envergure», a expliqué M. Julien, d’où la hausse substantielle du montant investi qui servira, notamment, à des réfections souterraines complètes à plusieurs endroits.

La Ville a ciblé 11 chantiers majeurs qui perturberont davantage les utilisateurs du réseau routier et les résidents du secteur. On note entre autres le chantier du boulevard Wilfrid-Hamel (entre Émilien-Rochette et Flaubert), celui des avenues Turnbull, De Salaberry et Saint-Jean puis ceux des avenues Jules-Verne et Blaise-Pascal.

11 chantiers majeurs à Québec

Secteur des rues Jules-Verne et Blaise-Pascal

Boulevard Wilfrid-Hamel (tronçon à l’ouest de l’autoroute Henri-IV)

Côte de Sillery

Boulevard Champlain (à l’ouest de la côte Gilmour)

Boulevard Champlain (secteur du Cap-Blanc)

Secteur des rues Saint-Jean, de Salaberry et Turnbull

Boulevard Wilfrid-Hamel (intersection Chanoine-Côté)

Secteur des rues Chauveau et de l’Ormière

Intersection des rues de la Faune et de la Colline

Avenue Saint-David

Boulevard de l’Atrium

Pour voir la carte des travaux de la Ville de Québec, cliquez ici.