GIROUX, Gérarde Doyon



À l'IUCPQ (Hôpital Laval) le 11 avril 2017, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée dame Gérarde Doyon, épouse de feu monsieur Bertrand Giroux. Née à Saints-Anges de Beauce le 13 mai 1926, madame était la fille de feu dame Marie-Blanche Maheu et de feu monsieur Thomas Doyon. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille vous accueilleront àle vendredi 21 avril 2017, de 19 h à 22 h, de même que le samedi 22 avril 2017 de 9 h à midi.Madame Doyon laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (Michel Duguay), Hélène (Michel Martin), Denise, Monique, Pierre (Johanne Doiron), Dominique (Stéphane Vigneault), son neveu Gilles Giroux (Denise Dubois); ses petits-enfants : Catherine Duguay (Steven Arteau), Marie Duguay (Peter Romanowski), Laurence Duguay (Jean-Philippe Villeneuve); Frédéric Martin (Marie-Hélène Boivin), Emmanuel Martin (Karine Demers); Geneviève Guindon (Jeffrey Bilodeau), Alexandre Guindon (Maude Lefebvre) ainsi que leur père Daniel Guindon; Maxime Giroux (Anne-Marie Dumas), Raphaël Giroux et Olivier Giroux; ses arrière-petits-enfants : Alexis et Samuel Arteau, Lucas et Jacob Romanowski, Loïc Villeneuve, Rosalie et Samuel Martin, Evelyne et Livia Martin, Tristan et Maeva Bilodeau; ses sœurs Liliane (feu René Faucher) et Nicole ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qu'elle affectionnait particulièrement. L'ont également précédée dans la mort ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon : Marcel, Reine-Blanche (Antonio Fournier), Marie-Louis (Jeannette Garneau), Gilberte (Émilien Vandal), Florent, Gérard, Jeannine (Philippe Bédard), Dominique (Yvonne Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux : Lauréat, Joseph (Marie-Reine Gagné), Alice (Félix Perreault), Fédora (sr. Sainte-Alicia, S.C.Q.), Maria (sr Sainte-Augusta, S.C.Q.), Émile (Simone Blais), Oriemma (Alexandrine Gagné, Graziella Turcotte, Aldéa Nadeau), Laure-Anna (sr Saint-Paul-Émile, S.C.Q.), Amédée (Olida Laplante), Antoinette (Clovis Marcoux, Cyrille Beaudry), Armand (Mary Le Houillier), Jeanne (Émile Simard), Gérard (Fernande Laplante) ainsi que mesdames Raymonde Cloutier et Madeleine Tremblay. Nos sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ ainsi qu'à toute l'équipe de l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon pour la qualité de leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Groupe d'entraide internationale Spirale pour soutenir les œuvres du Père Jacques Giroux, missionnaire du Sacré-Coeur, 1000, 3e Avenue, C.P. 52083, Québec, G1L 5A4, téléphone 418 523-6006, ou à tout autre organisme de votre choix.