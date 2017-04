RHÉAUME, Thérèse Landry



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 avril 2017, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Landry, épouse de feu monsieur Victorien Rhéaume, fille de feu dame Rose-Alma Lavoie et de feu monsieur Joseph Landry. Elle demeurait à Charlesbourg.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Suivra l'inhumation du corps au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Elle laisse dans le deuil sa fille Michelle (Renald Lamontagne) et son fils Claude, ses petits-enfants: Karine (Thierry Dansereau) et Patrick (Myriam Chrétien-Belley); ses arrière-petits-enfants: Nicolas, Jeanne, Samuel et Estelle; ses frères et sœurs: feu Armand, feu Léon, Rita (feu Laurent Ouellet), feu Fernand (Rita Rhéaume), Jeanne (Adrien Plourde), feu Rolland, Angélina (feu Jean-Louis Bouchard), feu René et Alice (Nil Dumais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume: feu Jeanne d'Arc (Guy St-Cyr), Jean (Colette Simard), feu Thérèse (feu Philippe Lord), Bernadette (feu Jean-Claude Huard) et Agnès (Raymond Simard); plusieurs neveux, nièces, ainsi que ses ami(e)s de la résidence St-François. Des sincères remerciements à tout le personnel de la résidence St-François et aux infirmières du CLSC de Charlesbourg pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 Ch. Ste-Foy, Québec, Qc, G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles sur place. Elle a été confiée à la